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Активизация расследования дела "Роттердам+" является местью, — СМИ

9:10 21 августа 2019 136
Активизация расследования дела «Роттердам+» является местью,&nbsp;— СМИ
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Активизация расследования дела «Роттердам+» является местью членам Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со стороны бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в эфире ТРК «Украина» заявил бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк, сообщает ИА «Українські новини».

«По моему мнению, все дело — это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного давления через НАБУ и САП. Почему господин Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно: ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они являются не модернизированными, имеют большую энергоемкость. И за период действия прозрачного рыночного ценообразования имели недополученную прибыль. Вот и причина, почему тема „Роттердам+“ стала такой известной», — заявил Вовк.

Формула «Роттердам плюс» была введена в 2016 году и обеспечивала объективное ценообразование на электроэнергию. Согласно постановлению НКРЭКУ № 289, в цену электроэнергии закладывали стоимость импортируемого угля, которую рассчитывали на основании котировок европейского хаба «Амстердам — ​​Роттердам — ​​Антверпен». Действие формулы «Роттердам плюс» прекратилось с 1 июля 2019 года, когда в Украине запустили новый рынок электроэнергии.
Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность использования методологии ценообразования на уголь, известной как «Роттердам +».

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