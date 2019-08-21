Фанат «Манчестер Юнайтед» получил 20 месяцев тюрьмы за пьяный дебош на борту самолета (фото)

Спорт

Один из поклонников «Манчестер Юнайтед» Адам Уиттингем из Вулверхэмптона осужден на 20 месяцев тюрьмы за дебош в самолете. Как сообщает The Sun, 32-летний пассажир летел в Манчестер рейсом авиакомпании Ryanair из марокканского города Агадир. Едва поднявшись на борт, англичанин сразу же откупорил бутылку виски, купленную в дьюти-фри, и начал пить. Заодно он вступил в спор на футбольную тему с одним из попутчиков, а после того, как самолет взлетел, толкнул бортпроводника, рывшегося в тележке с напитками в поисках стакана.

Другие пассажиры отодвигались от Уиттингема, а те, кто пытался его успокоить, подвергались насилию. Одного дебошир дважды ударил кулаком в лицо, выбив ему зуб, а другого — в лоб. Другие пассажиры в это время отчаянно пытались остановить мужчину, объясняя ему, что в самолете есть дети.

Сразу после посадки в Манчестере к борту бросились полицейские. При этом пилот, открыв окно кабины, кричал им, чтобы они вмешались как можно быстрее. Стражи правопорядка задержали Уиттингема, который оказал сопротивление и укусил одного из них.

Один из членов экипажа на суде сравнил Уиттингема с диким животным, разгуливавшим по салону самолета, и сказал, что за свою 10-летнюю карьеру не видел такого неадекватного поведения пассажира.

В свою очередь, Уиттингем, у которого уже были судимости за нарушения общественного порядка и два предупреждения за физическое насилие, признался, что борется с алкогольной зависимостью, и ему стыдно за свое поведение.

На суде 32-летний Адам Уиттингем признался, что борется с алкогольной зависимостью

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый боец смешанных единоборств Макгрегор избил пожилого посетителя бара за отказ выпить виски.

Фото Cavendish Press



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