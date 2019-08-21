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- 09:20 Фанат «Манчестер Юнайтед» получил 20 месяцев тюрьмы за пьяный дебош на борту самолета
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Фанат «Манчестер Юнайтед» получил 20 месяцев тюрьмы за пьяный дебош на борту самолета (фото)
Один из поклонников «Манчестер Юнайтед» Адам Уиттингем из Вулверхэмптона осужден на 20 месяцев тюрьмы за дебош в самолете. Как сообщает The Sun, 32-летний пассажир летел в Манчестер рейсом авиакомпании Ryanair из марокканского города Агадир. Едва поднявшись на борт, англичанин сразу же откупорил бутылку виски, купленную в дьюти-фри, и начал пить. Заодно он вступил в спор на футбольную тему с одним из попутчиков, а после того, как самолет взлетел, толкнул бортпроводника, рывшегося в тележке с напитками в поисках стакана.
Другие пассажиры отодвигались от Уиттингема, а те, кто пытался его успокоить, подвергались насилию. Одного дебошир дважды ударил кулаком в лицо, выбив ему зуб, а другого — в лоб. Другие пассажиры в это время отчаянно пытались остановить мужчину, объясняя ему, что в самолете есть дети.
Сразу после посадки в Манчестере к борту бросились полицейские. При этом пилот, открыв окно кабины, кричал им, чтобы они вмешались как можно быстрее. Стражи правопорядка задержали Уиттингема, который оказал сопротивление и укусил одного из них.
Один из членов экипажа на суде сравнил Уиттингема с диким животным, разгуливавшим по салону самолета, и сказал, что за свою 10-летнюю карьеру не видел такого неадекватного поведения пассажира.
В свою очередь, Уиттингем, у которого уже были судимости за нарушения общественного порядка и два предупреждения за физическое насилие, признался, что борется с алкогольной зависимостью, и ему стыдно за свое поведение.
На суде 32-летний Адам Уиттингем признался, что борется с алкогольной зависимостью
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Фото Cavendish Press
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