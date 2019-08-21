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Мир

Швеция объявила двоих украинцев в международный розыск за убийство (фото)

9:22 21 августа 2019 26
Полиция
Инф. «ФАКТОВ»

Шведская полиция ищет двух украинцев, подозреваемых в убийстве 70-летнего гражданина Швеции и присвоении его автомобиля на юге страны, в городе Маркарид.

Так, 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука объявили в международный розыск, пишет УНН со ссылкой на Expressen.se.

В полиции, в свою очередь, сообщили, что 70-летний гражданин Швеции Герт-Инге Бертинссон был найден мертвым в г. Маркариди 10 августа. Поиск погибшего длился 11 дней.

Отмечается, что автомобиль погибшего был замечен в 128 милях от Маркарида с фальшивыми номерными знаками.

Кроме этого убийства, двух украинцев проверяют на причастность к исчезновению 80-летнего гражданина Швеции по имени Олле, пропавшего в г. Вестерботтен. Сообщается, что Олле 3 августа отправился на прогулку на велосипеде, после чего — исчез.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году на границе был задержан украинец на угнанном в Германии «Мерседесе».

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