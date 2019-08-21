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Канаду завалило снегом посреди августа (фото, видео)
Ряд регионов Канады посреди августа завалило снегом. «легли спать летом, а проснулись зимой», — шутят местные жители, которые говорят, что пейзаж вокруг них был похож на рождественский — не хватало только праздничных гирлянд и лампочек. Местами в провинции Британская Колумбия, а также на территории Юкон высота снежного покрова достигала 35 сантиметров.
Как сообщает CTV, местные власти предупреждают водителей об опасности гололеда и плохой видимости на дорогах и рекомендуют без особой надобности не выезжать из дома. Из-за погодных условий был на неопределенное время закрыт кэмпинг Hotsprings Provincial на берегу реки Лиард.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что снегопад впервые за 35 лет прошел на юго-восточном побережье Австралии.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..