Спорт

Вот это да: на чемпионате мира по шахматам за Украину сражались пять (!) родных сестричек (фото)

Во время состоявшегося в столице Беларуси Минске чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу среди девочек и мальчиков до 8, 10 и 12 лет участники и болельщики то и дело восхищались украинской командой. И не беда, что нашим не удалось подняться на пьедестал почета. Шахматный мир поразил другой факт. Честь Украины на турнире защищали пять (!) родных сестер.

Об уникальной семье Прочаевых из Киева написал даже официальный сайт Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Елена и Вадим воспитывает шесть детей, четверо из которых появились на свет в один день. Родившиеся в 2010 году сестры-близняшки Оля, Тина, Алина и Лиза выступали в возрастной категории до 10 лет, а их старшая сестра Нина — до 12 лет.

Кстати, старший брат Иван (на фото в заголовке — с сестричками и родителями) также играет в шахматы, но из-за возрастного ценза участвовать в мировом первенстве не мог, поэтому поддерживал сестричек в Минске вместе с родителями.

«Вы такое видели? Я — никогда! Четверня из Киева принимала участие в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу до 10 лет, а их старшая сестра — до 12. Честно говоря, я впервые в жизни видела четверняшек. А чтобы все еще и занимались шахматами, это что-то невероятное. Низкий поклон родителям!», — написала на своей странице в Facebook двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира Наталья Жукова, тоже ездившая на турнир в Минске.

Кстати, на чемпионате мира-2018 до 8 лет Алина Прочаева завоевала «бронзу». Дай Бог, это только начало успехов талантливых украинских девочек.

В любом случае, нашим знаменитым чемпионкам мира сестрам Анне и Марии Музычук растет достойная смена.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 13-летний украинец Алексей Середа стал самым юным чемпионом Европы по прыжкам в воду.

Фото Анастасии КАРЛОВИЧ и со страницы Елены ПРОЧАЕВОЙ в Facebook

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