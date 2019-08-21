Спорт

«Брат» одной из самых красивых теннисисток мира оказался наркоманом и мошенником (фото)

Полиция Майами (США) задержала 24-летнего Соломона Шломо Азари, который на протяжении нескольких месяцев проживал в отельных апартаментах, принадлежащих одной из самых красивых теннисисток канадки Эжени Бушар, а также питался в ресторане и посещал бар за счет спортсменки.

24-летний Соломон Шломо Азари

По информации сайта Tennis. life, за период с мая по июль 2019 года Соломон, представлявшийся братом теннисистки (у Эжени действительно есть брат, но зовут его Уильям), использовал с ее счетов более 40 тысяч долларов. При этом при задержании у него был обнаружен кокаин. Теперь Азари обвиняют в мошенничестве, краже персональных данных и денежных средств, а также хранении наркотиков.

Бушар со своим настоящим братом Уильямом

Отметим, что работники жилого комплекса в Майами рассказали полиции, что несколько раз видели Азари и Бушар вместе в местном баре. А вот сама теннисистка, по сведениям Fox News, на даче показаний отметила, что не узнает молодого человека и никогда ранее с ним не встречалась.

Отметим, что профессиональная карьера в нынешнем году складывается для теннисистки не лучшим образом. Бушар проиграла 11 матчей подряд, на десяти последних турнирах завершая свои выступления уже после первого раунда, и покинула топ-100 мирового женского рейтинга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая первая ракетка мира получил рыцарский титул.

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