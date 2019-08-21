Россия вернула Украине осужденного члена "Правого сектора"

Политика

Россия отпустила украинского узника Кремля Романа Терновского, обвиняемого в экстремизме в составе организации «Правый сектор». Терновский 21 августа пересек границу через пограничный переход «Бачивск» (Сумская область) и следует в Киев. Сейчас он находится в Глухове.

Гражданин Украины Роман Терновский был приговорен за «участие в деятельности экстремистской организации» к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Первомайский райсуд Ростова-на-Дону признал Терновского виновным в связи с тем, что, живя в Харькове, он участвовал в деятельности местного отделения «Правого сектора». Дело слушалось в особом порядке, сообщает OBOZREVATEL.

Российская правозащитная организация «Мемориал» внимательно изучила материалы дела и пришла к выводу, что российские следствие и суд фактически вменили Терновскому участие в мирных демонстрациях и иные формы легальной общественной деятельности, осуществлявшейся на территории Украины.

«Исходя из этого, мы полагаем, что Терновский лишен свободы при отсутствии реального правонарушения. Борьба с „Правым сектором“ — одна из разновидностей „охоты на ведьм“ в современной России. Это часть политической кампании, напрямую связанной с российско-украинским конфликтом», — сообщили в «Мемориала».

Как писали «ФАКТЫ», Романа Терновского задержали в октябре 2017 года в Ростове-на-Дону.

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