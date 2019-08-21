- 13:42 В Одесском аэропорту задержали международную террористку
- 13:37 В НБУ рассказали, как будут работать банки на День независимости
- 13:23 Скоростной межгалактический: в сети высмеяли с помпой запущенный поезд Донецк-Еленовка
- 13:08 Лобановский вошел в топ-25 величайших тренеров в истории футбола
- 13:06 Катастрофа на свадьбе: молодожены уронили на пол и разбили торт стоимостью 550 долларов
- 13:05 Доллар по 25 гривен: что будет дальше
- 13:02 В Днепре водитель протащил полицейского за машиной и сбежал
- 12:59 В Кировоградской области задержали находившегося в розыске сотрудника СБУ, который избил посетителя кафе
- 12:55 Во Львове появился «веселый автобус», в котором могут помыться бездомные
- 12:51 Софию Ротару заподозрили в романе с молодым артистом
- 12:41 Стало известно, сколько Гвоздик заработал за карьеру
- 12:34 "Укрзалізниця" снова оскандалилась: разозленные пассажиры угрожали остановить поезд Мариуполь — Львов
Россия вернула Украине осужденного члена "Правого сектора"
Россия отпустила украинского узника Кремля Романа Терновского, обвиняемого в экстремизме в составе организации «Правый сектор». Терновский 21 августа пересек границу через пограничный переход «Бачивск» (Сумская область) и следует в Киев. Сейчас он находится в Глухове.
Гражданин Украины Роман Терновский был приговорен за «участие в деятельности экстремистской организации» к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Первомайский райсуд Ростова-на-Дону признал Терновского виновным в связи с тем, что, живя в Харькове, он участвовал в деятельности местного отделения «Правого сектора». Дело слушалось в особом порядке, сообщает OBOZREVATEL.
Российская правозащитная организация «Мемориал» внимательно изучила материалы дела и пришла к выводу, что российские следствие и суд фактически вменили Терновскому участие в мирных демонстрациях и иные формы легальной общественной деятельности, осуществлявшейся на территории Украины.
«Исходя из этого, мы полагаем, что Терновский лишен свободы при отсутствии реального правонарушения. Борьба с „Правым сектором“ — одна из разновидностей „охоты на ведьм“ в современной России. Это часть политической кампании, напрямую связанной с российско-украинским конфликтом», — сообщили в «Мемориала».
Как писали «ФАКТЫ», Романа Терновского задержали в октябре 2017 года в Ростове-на-Дону.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...