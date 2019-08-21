Дефицит продуктов и лекарств: чем еще грозит британцам жесткий Brexit

Мир

В Британии разразился громкий скандал. Газета The Sunday Times опубликовала документ под названием «Операция «Овсянка», составленный секретариатом кабинета министров для внутреннего пользования. В нем приводится анализ последствий жесткого Brexit, то есть выхода Великобритании из состава Евросоюза 31 октября 2019 года без какого-либо соглашения. Напомним, именно на таком плане действий настаивает новый премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Перспективы, описанные в секретном документе, прямо скажем, совсем не радужные для британцев:

Свежие продукты станут дороже и менее доступны. Между входящей в состав Великобритании Северной Ирландией и независимой Ирландской республикой будет создана полноценная граница с паспортным контролем, таможней и даже визами. Появятся проблемы с поставками практически всех видов топлива. Поставки лекарств, включая инсулин и вакцины от гриппа, замедлятся. Из-за дефицита продуктов и лекарств начнутся массовые беспорядки и волнения. Возникнут неизбежные задержки авиарейсов и пассажирских поездов, связывающих Британию с другими странами Европы. Работа британских портов нарушится, возникнут задержки поставки грузов на срок до трех месяцев из-за таможенных проверок.

В британском правительстве были вынуждены подтвердить подлинность документа. Однако член кабинета министров Майкл Гоув, который отвечает за подготовку Brexit, гневно заявил, что категорически не согласен с оценкой, которую газета дала «Операции «Овсянка». The Sunday Times написала, что документ описывает «наиболее вероятные последствия» выхода королевства из ЕС 31 октября без договора. По словам Гоува, указанные последствия — это «худший вариант развития событий». Министр добавил, что правительство Джонсона проделало серьезную работу по подготовке Brexit.

Теперь Джонсон хочет знать, кто «слил» документ журналистам. Он подозревает бывшего канцлера казначейства Филипа Хэммонда — убежденного противника выхода Британии из ЕС без соглашения.

Борис Джонсон 21 августа отправился в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. 22 августа его примет президент Франции Эммануэль Макрон. Затем Джонсон будет участвовать в саммите G7 в Биаррице — впервые в качестве премьер-министра Великобритании. На этой же встрече традиционно будут присутствовать руководители ЕС — глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск. Для них это будет последний саммит G7 в таком качестве. Ожидается, что Джонсон, заручившись обещанной поддержкой со стороны президента США Дональда Трампа, вновь поднимет вопрос о пересмотре условий выхода Британии из ЕС. Именно условий, а не сроков. И если Юнкер, Туск, Меркель и Макрон не согласятся, то он твердо заявит им о «жестком Brexit» 31 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что предыдущий раз лидеры стран встречались на саммите G20 в Японии. Там Великобританию представляла Тереза Мэй, которую через месяц сменил на посту премьера Борис Джонсон.





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