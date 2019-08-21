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Продолжение горячей сессии Одесского облсовета: председатель уволен
В среду, 21 августа, в Одессе продолжилась эпопея со сменой руководства областного совета. Так, на внеочередной сессии депутатский корпус все-таки проголосовал за отставку председателя облсовета Анатолия Урбанского, который в прошлый раз из-за драк в зале снял вопрос о своем уходе. На этот раз обошлось без скандала. Отставку главы облсовета депутаты поддержали и сразу выбрали нового руководителя (на фото на трибуне) — бизнесмена Сергея Паращенко (БПП «Солидарность»). Других кандидатов не было.
Кроме того, взамен уволенного первого замглавы облсовета Олега Радковского («Батькивщина») депутаты избрали Вадима Шкаровского («Оппозиционный блок»), предложенного Анатолием Урбанским.
В целом сессия прошла спокойно. Разве что подпортило «картинку» выступление замглавы Одесской обладминистрации Виталия Свичинского. Он, в частности, заявил, что считает договоренность фракций БПП «Солидарность» и «Оппозиционного блока» антигосударственной.
На сессии присутствовали Николай Скорик, прошедший в Верховную Раду от политической партии «Оппозиционная платформа — За життя», и нардеп Алексей Гончаренко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 16 августа сессия Одесского областного совета выдалась горячей. Депутаты намеревались избрать новое руководство, поскольку Анатолий Урбанский прошел в Верховную Раду. Но в зале началась драка между депутатами, часть которых обвинила оппонентов в договоренностях об избрании «нужных» руководителей. А во время митинга у здания облсовета ВИЧ-позитивный поэт и блогер Станислав Домбровский укусил за нос известного активиста Владислава Балинского. В тот день в здание облсовета в Одессе нагрянули с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
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