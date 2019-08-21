Знаменитый футболист со шрамами на лице продолжит карьеру в Италии (фото)

Спорт

Вице-чемпион мира в составе сборной Франции 36-летний полузащитник Франк Рибери заключил контракт с итальянской «Фиорентиной», которая по итогам прошлого сезона заняла в серии А лишь 16-е место, гарантировав себе прописку в элитном дивизионе только в последнем туре.

Детали сделки не разглашаются. Но, по неофициальной информации, годовая зарплата Рибери, в активе которого 81 поединок и 16 мячей в футболке сборной Франции, составит в клубе из Флоренции 4 млн евро.

«Я счастлив находиться здесь. Мы провели переговоры с руководством „Фиорентины“ на прошлой неделе. Также я разговаривал с Лукой Тони (экс-одноклубник француза по „Баварии“. — Авт.), который мне сказал, что это отличный клуб в прекрасном городе. Мне нравится во Флоренции, однако я еще не знаю языка. Из-за этого не все удается понять, но я справлюсь», — заявил Франк Рибери после подписания контракта.

Напомним, что 36-летний француз покинул «Баварию» этим летом на правах свободного агента. В составе немецкого гранда француз в 2007—2019 годах провел 425 матчей, в которых забил 124 мяча и отдал 182 голевые передачи. С «Баварией» Рибери завоевал 24 трофея. В частности, он девять раз выиграл чемпионат Германии, стал шестикратным обладателем Кубка страны и в 2013 году победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До переезда в Мюнхен француз защищал цвета «Галатасарая» и «Марселя».

К слову, когда Рибери было два года, он и его семья попали в серьезную автокатастрофу: автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с грузовиком, и Франк ударился лицом о ветровое стекло. После этой аварии на правой части лица у него остались два длинных шрама. Рибери предлагали провести пластическую операцию, которая бы полностью удалила эти шрамы, но футболист отказался, мотивируя это тем, что они делают его сильнее.

В 2006 году Франк принял ислам, получив имя Билал Юсуф Мохаммед. Он женат на алжиркe Вахибе, с которой воспитывает пять детей, — 13-летнюю Хизию, 11-летнюю Шахинез, 7-летнего Сейф-аль-Ислама, 4-летнего Мохаммеда и Лейлу, которой всего пять месяцев.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Франк Рибери влип в скандал после того, как отведал стейк за 1200 евро.

Фото ФК «Фиорентина», Instagram



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