- 16:40 Германия выступила против инициативы Трампа и Макрона вернуть Россию в G8
- 16:23 На Южно-Украинской АЭС добывали криптовалюту, поставив под угрозу секретную информацию
- 16:18 Массовое отравление креветками в Бердянске: скандал получил продолжение
- 16:16 Узники Кремля Сущенко, Панов и Сизонович могут находиться в Москве: в "Лефортово" для них приняли передачи
- 16:08 Допрыгалась: в "Танцях з зірками" появились первые травмы
- 15:50 Смертельная пластика: в Одессе анестезиолога обвиняют в гибели 21-летней пациентки
- 15:48 Знаменитый футболист со шрамами на лице продолжит карьеру в Италии
- 15:47 В авиакатастрофе в Греции погиб известный российский бизнесмен
- 15:44 Решено: с 22 августа "евробляхеров" не будут штрафовать за нерастаможенное авто
- 15:37 Тина Кароль исполнит гимн Украины во время Марша достоинства в День Независимости
- 15:34 Отказали в операции: в центре Николаева застрелился пенсионер
- 15:31 В киевском магазине нагло обокрали женщину с ребенком: воровку сняла камера наблюдения
Смертельная пластика: в Одессе анестезиолога обвиняют в гибели 21-летней пациентки
В Одессе фигурантом уголовного дела стал врач-анестезиолог, которого подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей. Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Одесской области, накануне мужчине сообщили о подозрении.
«Установлено, что в мае 2017 года во время проведения операции в медицинском центре пластической хирургии 21-летняя пациентка умерла из-за введения врачом-анестезиологом несоответствующего препарата. Эти лекарства вызвали патологическую реакцию в виде злокачественной гипертермии (значительное повышение температуры тела)», — рассказали в ведомстве.
Читайте также: Перепутал органы: женщина впала в кому из-за ошибки анестезиолога (фото)
Все это время проводились экспертизы, результаты которых только сейчас позволили предъявить анестезиологу подозрение.
Так, в ходе расследования установлено: врач не собрал всесторонний анамнез, в частности о непереносимости пациенткой конкретных препаратов. Кроме того, не учел информацию о ранее перенесенной девушкой операции и об особенностях течения наркоза.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о вопиющем случае в Черниговской области. Там по вине анестезиолога погибла роженица, а затем и ее ребенок. Врач получил реальный срок.
Также «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии из-за ошибки врача-стоматолога мужчине ампутировали руки и ноги и удалили часть рта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...