Смертельная пластика: в Одессе анестезиолога обвиняют в гибели 21-летней пациентки

Происшествия

В Одессе фигурантом уголовного дела стал врач-анестезиолог, которого подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей. Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Одесской области, накануне мужчине сообщили о подозрении.

«Установлено, что в мае 2017 года во время проведения операции в медицинском центре пластической хирургии 21-летняя пациентка умерла из-за введения врачом-анестезиологом несоответствующего препарата. Эти лекарства вызвали патологическую реакцию в виде злокачественной гипертермии (значительное повышение температуры тела)», — рассказали в ведомстве.

Все это время проводились экспертизы, результаты которых только сейчас позволили предъявить анестезиологу подозрение.

Так, в ходе расследования установлено: врач не собрал всесторонний анамнез, в частности о непереносимости пациенткой конкретных препаратов. Кроме того, не учел информацию о ранее перенесенной девушкой операции и об особенностях течения наркоза.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о вопиющем случае в Черниговской области. Там по вине анестезиолога погибла роженица, а затем и ее ребенок. Врач получил реальный срок.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии из-за ошибки врача-стоматолога мужчине ампутировали руки и ноги и удалили часть рта.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter