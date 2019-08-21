25.08 / 25.34 27.75 / 28.16
Киев: +31
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельная пластика: в Одессе анестезиолога обвиняют в гибели 21-летней пациентки

15:50 21 августа 2019 529
Анестезиолог с пациенткой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе фигурантом уголовного дела стал врач-анестезиолог, которого подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей. Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Одесской области, накануне мужчине сообщили о подозрении.

«Установлено, что в мае 2017 года во время проведения операции в медицинском центре пластической хирургии 21-летняя пациентка умерла из-за введения врачом-анестезиологом несоответствующего препарата. Эти лекарства вызвали патологическую реакцию в виде злокачественной гипертермии (значительное повышение температуры тела)», — рассказали в ведомстве.

Читайте также: Перепутал органы: женщина впала в кому из-за ошибки анестезиолога (фото)

Все это время проводились экспертизы, результаты которых только сейчас позволили предъявить анестезиологу подозрение.

Так, в ходе расследования установлено: врач не собрал всесторонний анамнез, в частности о непереносимости пациенткой конкретных препаратов. Кроме того, не учел информацию о ранее перенесенной девушкой операции и об особенностях течения наркоза.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о вопиющем случае в Черниговской области. Там по вине анестезиолога погибла роженица, а затем и ее ребенок. Врач получил реальный срок.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии из-за ошибки врача-стоматолога мужчине ампутировали руки и ноги и удалили часть рта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер