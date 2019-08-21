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Исполнителей ролей Гермионы и Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере заподозрили в романе (фото)

Фанаты «поттерианы» заподозрили романтические отношения между исполнителями ролей Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя — актерами Эммой Уотсон и Томом Фелтоном. 31-летний Том опубликовал у себя в Instagram довольно интимное фото, на котором он учит 29-летнюю Эмму играть на гитаре. Фелтон, как известно, не только актер, но и музыкант. Он уже выпустил несколько альбомов своих авторских песен. На снимке актеры изображены в домашней обстановке и оба одеты в пижамы.

Поклонники фильмов о «Гарри Поттере» обрадованно предположили, что Уотсон и Фелтон, которые изображали на экране врагов, но на самом деле долгие годы были друзьями, наконец-то перешли на новый уровень. «Если окажется, что Эмма Уотсон и Том Фелтон действительно вместе, я умру от счастья», — написала одна пользовательниц сети.

Эмма некогда признавалась в одном из интервью, что была влюблена в Тома во время съемок двух первых фильмов.

Ранее Уотсон и Фелтон уже неоднократно публиковали в соцсетях совместные фотографии — в том числе и на пляже.

У Эммы за спиной ряд романов — в том числе с аспирантом Оксфордского университета Уиллом Адамовичем, регбистом Мэттью Дженни, специалистом в области компьютерных технологий Уильямом Найтом, музыкантом и актером Кордом Оверстритом.

Том предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Известно, что в течение семи лет он встречался с другой своей коллегой по «Гарри Поттеру» — Джейд Оливией. Она была ассистентом координатора трюков, а также снималась в массовке и сыграла жену взрослого Драко Малфоя в финальной части картины. В мае этого года она вышла замуж за гольфиста Патрика Роджерса.

В фильме Эмма и Том играли врагов

А в жизни актеры были друзьями

Ранее «ФАКТЫ» писали. что Бонни Райт, исполнительница роли Джинни Уизли из «Гарри Поттера», сделала фотосессию в купальниках из пластиковых бутылок.

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