Автор «Охрана, отмєна» Яна Шемаева: «Песня сначала показалась мне странной» (фото)

Шоу-бизнес

Ровно полгода назад молодая украинская исполнительница Джерри Хейл выложила в Instagram небольшой отрывок своей песни «Охрана, отмєна». Уже через несколько часов он, словно вирус, распространился по интернету. А через пару недель припев «Охрана, отмєна, він вночі назвав мене Лєна…» стал звучать повсеместно! Джерри Хейл — псевдоним 23-летней певицы из Василькова Яны Шемаевой. На самом деле Яна уже несколько лет пыталась ворваться в украинский шоу-бизнес. Свой первый мини-альбом девушка записала два года назад. А в 2018-м Яна стала участницей девятого сезона проекта «Х-фактор». Правда, «сошла с дистанции» на этапе тренировочного лагеря. Молодая певица признается, что ее мечта — покорить мировые хит-парады. В последнее время Яна много гастролирует и говорит, что даже не отдыхала этим летом. Девушка сама создает себе наряды и говорит, что неприхотлива в быту. Ее первый выход на большую сцену состоялся во время праздничного концерта канала «Украина» «С Днем рождения, Украина!», приуроченного к Дню Независимости.

— Это было мое первое выступление на большой сцене, — сказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Яна. — Я даже не ожидала, что все окажется так грандиозно! Очень классное ощущение, когда ты слышишь, как люди тебе подпевают. Признаюсь, хотела бы переживать подобные эмоции каждый день.

— Создавая песню, вы предполагали, что ее ждет такой грандиозный успех?

— Совершенно нет! Когда писала, думала, что просто продам кому-то эту песню. Честно говоря, мне она казалась несколько странной. Я лишь получала одиночные комментарии, в которых было написано, что это будущий хит. И вот однажды пришла записываться на студию к Роме Морфом. Спросила у него, какую песню возьмем. Он тут же предложил: «Давай „Охрана, отмєна“». На что я с сомнением ответила: «Какая „Охрана, отмєна“, ты текст сначала послушай!» Но Рома убедил, что мне надо попробовать. И он оказался прав: только за первые пять минут после того, как песня появилась в Сети, у нее уже было 10 тысяч просмотров. В общем, тогда поняла, что в чем-то ошибалась. А когда еще раз прослушала песню и переосмыслила ее, то стало ясно, что я вложила в нее больше смысла, чем даже сама думала.

— А какой смысл вы вкладывали?

— На самом деле в ней описана очень жизненная история. Не моя, но я много вбираю в себя, когда мне что-то рассказывают. Не говорю, что раскрыла какой-то новый смысл, скорее, лучше его ощутила. Это бытовая ситуация, которая часто встречается: парень оказывается не таким уж хорошим, как думала о нем девушка. Думаю, благодаря истории и этой фразе — «Охрана, отмєна» песня и завоевала такую популярность.

— Теперь вас узнают, когда вы ходите в супермаркет?

— Теперь — да. Кто не знает, как меня зовут, просто говорят: «„Охрана, отмєна“, добрый день!» А вот недавно, когда я ехала в такси, водитель сказал, что узнал меня по голосу. Кстати, благодаря этой песне познакомилась со многими людьми, в том числе популярными украинскими исполнителями. Даже с Настей Каменских — она запостила мой хит у себя в Instagram.

— На какой музыке вы росли?

— Она была очень разной. Моя мама любит старые советские шлягеры, украинские и русские песни, а вот папа — фанат западной музыки. Я с детства помню гостиную нашей квартиры, где стоял телевизор, по которому шел канал MTV. Папа смотрел какие-то новые клипы Pink, а потом переключал на концерт Монсеррат Кабалье. Он приучал меня к более интеллектуальной музыке. И в конце концов я выросла меломаном. Кстати, до сих пор время от времени могу прослушивать те песни, которыми «напитывалась» в детстве.

— А ваша личная первая музыкальная любовь?

— Это был подаренный мне альбом группы Black Eyed Piece — Monkey Business. Он был записан еще на кассете. А вообще, я поклонница творчества Woodkid’а и очень жду, когда у него появится что-то новое. Знаете, его песни, как маленькие музыкальные поэмы. Это совершенно не похоже на стандартный поп. Причем Woodkid талантливый артист — снимает клипы и пишет музыку, но для себя он создает что-то особенное. Для меня по звучанию его композиции — эталон.

— Теперь, когда ваша песня стала настоящим хитом, у вас есть формула успеха?

— На самом деле я все делаю на ощущениях. Если у меня где-то в середине начинает просто трястись, понимаю, что из этого может получиться новый хит. По крайней мере мне так хочется думать. Все свои песни сначала тестирую в Instagram и на YouTube, выкладывая просто минутные кусочки. Кстати, в видеоролик «Охрана, отмєна», который снят на бирюзовом фоне, не вложила ни копейки — ни в промо, ни в съемки. Мне его помогли снять просто добрые люди.

— На самом деле вас зовут Яна Шемаева. Откуда появился ваш псевдоним?

- Он возник, когда мне было 15 лет. До этого я достаточно часто меняла свои псевдонимы, каждый раз, когда создавала новую страничку в социальной сети. Мне казалось, что так у меня просто начинается очередной этап в жизни. За это время я была Яся Шемаева, Яся Кокачупс Шемаева, Бриджит Митчелл. Кстати, под псевдонимом Митчелл написала рассказ о тинейджерке, которая живет в Америке. Потом решила назваться Jerry Mouse. Но через год мне показалось, что для 16-летней девочки это уже несолидно. Зашла на сайт с американскими фамилиями и начала их «примерять» с именем Jerry. В конце концов, поняла, что Jerry Heil звучит лучше всего.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что недавно Яна Шмаева приняла участие в съемках праздничного концерта «Музыкальная платформа» во Львове. Она появилась на мероприятии в ярком брючном костюме, признавшись, что его авторы — она и ее подруга-стилист.

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