- 19:44 Организаторы Марша защитников обратились к украинцам
- 19:36 Где смотреть онлайн «Эспаньол» — «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:34 Реконструкция аэропорта "Киев": все детали переноса рейсов авиакомпаний, летающих из "Жулян"
- 19:08 Арахамия назвал единственного из министров Гройсмана, кто сохранит свой пост в новом правительстве
- 19:05 В Португалии забили самый глупый автогол года
- 18:58 В столичном парке поймали эксгибициониста, пристававшего к детям
- 18:38 Пленных моряков и осужденных узников Кремля вернут в Украину до конца августа, — росСМИ
- 18:33 Невеста Роналду засветилась в скандальной рекламе нижнего белья
- 18:30 Заботливая мама: Ирина Билык умилила редким семейным фото
- 18:23 Штурмовики над головами, пустые палатки и перекрытая дорога: в Крыму оккупанты проводят фестиваль "Таврида- АРТ"
- 18:19 Концерт ко Дню независимости Украины и «Хит-конвейер — 2019» с участием Олега Винника и Златы Огневич: куда пойти в Киеве в выходные
- 18:12 Автомобилистам на заметку: «Укравтодор» запустил интерактивную карту ремонта дорог
В Португалии забили самый глупый автогол года (видео)
Футболисты юношеской команды португальского «Спортинга» (U15) в матче стартового тура первенства страны против «Альмейрима» повели в счете, даже… не дотронувшись до мяча. Все за них сделали неуклюжие соперники.
Игроки команды гостей разыграли мяч с центра поля и довели его до своего вратаря Мануэля Пинейро. Тот отпасовал мяч защитнику, который под прессингом со стороны соперника, решил снова отдать передачу голкиперу. Пинейро махнул ногой мимо мяча, и уже на 13-й секунде «Спортинг» повел в счете, разгромив в итоге соперника — 4:0.
21 августа 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в российском футболе забит глупейший «самострел».
Фото ФК «Спортинг»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!