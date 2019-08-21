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Спорт

В Португалии забили самый глупый автогол года (видео)

19:05 21 августа 2019 133
ФК Спортинг (U15)
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболисты юношеской команды португальского «Спортинга» (U15) в матче стартового тура первенства страны против «Альмейрима» повели в счете, даже… не дотронувшись до мяча. Все за них сделали неуклюжие соперники.

Игроки команды гостей разыграли мяч с центра поля и довели его до своего вратаря Мануэля Пинейро. Тот отпасовал мяч защитнику, который под прессингом со стороны соперника, решил снова отдать передачу голкиперу. Пинейро махнул ногой мимо мяча, и уже на 13-й секунде «Спортинг» повел в счете, разгромив в итоге соперника — 4:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в российском футболе забит глупейший «самострел».

Фото ФК «Спортинг»

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