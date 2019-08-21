- 19:44 Организаторы Марша защитников обратились к украинцам
- 19:36 Где смотреть онлайн «Эспаньол» — «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:34 Реконструкция аэропорта "Киев": все детали переноса рейсов авиакомпаний, летающих из "Жулян"
- 19:08 Арахамия назвал единственного из министров Гройсмана, кто сохранит свой пост в новом правительстве
- 19:05 В Португалии забили самый глупый автогол года
- 18:58 В столичном парке поймали эксгибициониста, пристававшего к детям
- 18:38 Пленных моряков и осужденных узников Кремля вернут в Украину до конца августа, — росСМИ
- 18:33 Невеста Роналду засветилась в скандальной рекламе нижнего белья
- 18:30 Заботливая мама: Ирина Билык умилила редким семейным фото
- 18:23 Штурмовики над головами, пустые палатки и перекрытая дорога: в Крыму оккупанты проводят фестиваль "Таврида- АРТ"
- 18:19 Концерт ко Дню независимости Украины и «Хит-конвейер — 2019» с участием Олега Винника и Златы Огневич: куда пойти в Киеве в выходные
- 18:12 Автомобилистам на заметку: «Укравтодор» запустил интерактивную карту ремонта дорог
Арахамия назвал единственного из министров Гройсмана, кто сохранит свой пост в новом правительстве
В партии «Слуга народа» назвали министра правительства Владимира Гройсмана, который может сохранить портфель в новом правительстве Украины.
По словам потенциального руководителя парламентской фракции правящей партии Давида Арахамии в интервью ІНФОРМАТОРу, это будет действующий глава Минфина Оксана Маркарова.
По словам источника издания, в команде Зеленского ее считают профессионалом.
Оксане Маркаровой — 42 года, должность главы Минфина она занимает с 22 ноября 2018 года.
Ранее Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа. На эту должность у партии есть как минимум четыре кандидатуры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..