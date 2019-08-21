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Политика

Арахамия назвал единственного из министров Гройсмана, кто сохранит свой пост в новом правительстве

19:08 21 августа 2019 368
Оксана Маркарова
Инф. «ФАКТОВ»

В партии «Слуга народа» назвали министра правительства Владимира Гройсмана, который может сохранить портфель в новом правительстве Украины.

По словам потенциального руководителя парламентской фракции правящей партии Давида Арахамии в интервью ІНФОРМАТОРу, это будет действующий глава Минфина Оксана Маркарова.

По словам источника издания, в команде Зеленского ее считают профессионалом.

Оксане Маркаровой — 42 года, должность главы Минфина она занимает с 22 ноября 2018 года.

Ранее Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа. На эту должность у партии есть как минимум четыре кандидатуры.

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