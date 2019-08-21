Происшествия

Виновницу резонансного ДТП, в котором погибли полицейский и его 7-летняя дочь, арестовали без права залога

На Киевщине суд арестовал на два месяца виновницу резонансного ДТП на трассе Киев — Сумы, в котором погибли полицейский и его дочь. Как сообщили в полиции Киевской области, женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По предварительным данным следствия, 37-летняя жительница Киева, управлявшая внедорожником Audi, превысила допустимую скорость движения и не предоставила приоритета легковому авто, который двигался на главной дороге.

Уголовное производство открыто по статье 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», после столкновения Audi с Chevrolet полицейского последний скончался на месте ДТП. Также от ран умерла маленькая девочка. Ее отца вместе с братом в тяжелом состоянии успели доставить в больницу. При этом водитель Audi никаких травм не получила.

Напомним, днем ранее стало известно об аналогичном и инциденте на автодороге Киев — Житомир. К счастью, в этот раз нарушение правил дорожного движения обошлось без пострадавших.

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