- 00:20 Познакомил с сыном и сводил в ресторан: Сергея Лазарева заподозрили в романе с Катей Варнавой
- 00:07 Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака
- 21.08 23:53 Греки разгромили «Краснодар» и сломали нос российскому продюсеру: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 21.08 23:48 В Кирилловке неизвестные захватили часть территории базы отдыха
- 21.08 23:29 В МИД назвали дату возможной встречи Зеленского и Трампа в Варшаве
- 21.08 23:15 Лолита Милявская поразила танцами в трусах на концерте в Казахстане
- 21.08 22:54 Ресторан в Польше попал в скандал из-за отношения к украинцам
- 21.08 22:20 Виновницу резонансного ДТП, в котором погибли полицейский и его 7-летняя дочь, арестовали без права залога
- 21.08 21:41 Великобритания вслед за Германией выступила против возвращения к формату G8
- 21.08 21:22 Эхо скандала: на Южно-Украинской АЭС отрицают использование их оборудования для добычи криптовалюты
- 21.08 21:08 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 21.08 21:05 Автор «Охрана, отмєна» Яна Шемаева: «Песня сначала показалась мне странной»
Греки разгромили «Краснодар» и сломали нос российскому продюсеру: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
В среду, 21 августа в Берне, Загребе и Пирее состоялись еще три первых поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи
«Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия) — 4:0 (Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89).
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:2 (Ассале, 7, Оаро, 76, с пенальти — Дегенек, 18, Гарсия, 46).
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Русенборг» (Норвегия) — 2:0 (Петкович, 8, с пенальти, Оршич, 28).
Греческий «Олимпиакос», который в прошлом сезоне вылетел из еврокубков от киевского «Динамо», принимал в Пирее главную сенсацию предыдущего раунда отбора — российский «Краснодар», сумевший после домашнего поражения (0:1) исправить ситуацию на поле именитого «Порту» (3:2). Вице-чемпиону Греции удалось практически гарантировать себе пропуск в Лигу чемпионов благодаря классному обводящему удару в первом тайме Герреро, а также двум точным «выстрелам» Ранджеловича и «подарку» россиянам от Поденсе после перерыва.
1:0 Герреро (30-я мин.)
К слову, перед матчем на стадионе «Георгиос Караискакис» в пригороде Афин фанатами «Олимпиакоса» был избит продюсер российского видеоагентства Ruptly. Как сообщает RT, во время видеосъемки перед игрой к продюсеру подошли четыре фаната «Олимпиакоса», поинтересовавшись у него, откуда он. Не дождавшись ответа, греческие болельщики предприняли попытку выхватить у россиянина оборудование для съемки — микрофон и камеру, а также мобильный телефон. В результате завязалась потасовка, завершившаяся тем, что журналисту сломали нос. Пострадавший обратился в полицию, после чего направился в больницу.
На искусственном поле арены «Стад де Суисс» в Берне гостила сербская «Црвена Звезда», которая на третьем этапе квалификации Лиги чемпионов прошла датский «Копенгаген» в серии из 22 (!) послематчевых пенальти. В соперниках — чемпион Швейцарии «Янг Бойз», имеющий опыт выбивания из Лиги чемпионов (после гостевых поражений с разницей в два мяча!) донецкого «Шахтера» (в 2016 году) и киевского «Динамо» (в 2017-м).
Только вот легкой жизни у «молодых мальчиков» из Берна на привычном «ковре» не получилось. На быстрый гол юркого ивуарийского форварда Ассале (его рост — всего 167 см) сербы ответили точными ударами австралийца Дегенека и аргентинца Гарсии. Благо для хозяев поля, незадолго до финального свистка вышедший на замену форвард-гигант «Янг Бойз» Оаро уверенно реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.
1:0 Ассале (7-я мин.)
1:1 Дегенек (18-я мин.)
1:2 Гарсия (46-я мин.)
2:2 Оаро (76-я мин.)
Чемпион Хорватии загребское «Динамо» перед первой в истории дуэлью с «Русенборгом» уже успел оставить за бортом квалификации Лиги чемпионов грузинский «Сабуртало» (2:0, 3:0) и возглавляемый Сергеем Ребровым венгерский «Ференцварош» (1:1, 4:0).
В матче с чемпионом Норвегии загребцам удалось увеличить свою домашнюю серию без поражений в еврокубках до восьми матчей и оформить серьезный запас прочности перед ответной встречей в Тронхейме.
1:0 Петкович (8-я мин.)
2:0 Оршич (28-я мин.)
Напомним, что накануне обидчик киевского «Динамо» «Брюгге» обыграл в гостях австрийский ЛАСК (1:0), чешская «Славия» в гостях одолела румынский «Клуж» (1:0), а полуфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов голландский «Аякс», доигрывая встречу на Кипре в меньшинстве, довольствовался ничьей с местным АПОЕЛом.
Ответные встречи раунда плей-офф Лиги чемпионов будут сыграны 27 и 28 августа. Жеребьевка группового турнира, по итогам которой своих соперников узнает и донецкий «Шахтер», состоится 29 августа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА обнародовал суммы призовых в стартовавшем розыгрыше Лиге чемпионов.
Фото ФК «Олимпиакос»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!