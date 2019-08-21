Спорт

В среду, 21 августа в Берне, Загребе и Пирее состоялись еще три первых поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи

«Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия) — 4:0 (Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89).

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:2 (Ассале, 7, Оаро, 76, с пенальти — Дегенек, 18, Гарсия, 46).

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Русенборг» (Норвегия) — 2:0 (Петкович, 8, с пенальти, Оршич, 28).

Греческий «Олимпиакос», который в прошлом сезоне вылетел из еврокубков от киевского «Динамо», принимал в Пирее главную сенсацию предыдущего раунда отбора — российский «Краснодар», сумевший после домашнего поражения (0:1) исправить ситуацию на поле именитого «Порту» (3:2). Вице-чемпиону Греции удалось практически гарантировать себе пропуск в Лигу чемпионов благодаря классному обводящему удару в первом тайме Герреро, а также двум точным «выстрелам» Ранджеловича и «подарку» россиянам от Поденсе после перерыва.

1:0 Герреро (30-я мин.)

К слову, перед матчем на стадионе «Георгиос Караискакис» в пригороде Афин фанатами «Олимпиакоса» был избит продюсер российского видеоагентства Ruptly. Как сообщает RT, во время видеосъемки перед игрой к продюсеру подошли четыре фаната «Олимпиакоса», поинтересовавшись у него, откуда он. Не дождавшись ответа, греческие болельщики предприняли попытку выхватить у россиянина оборудование для съемки — микрофон и камеру, а также мобильный телефон. В результате завязалась потасовка, завершившаяся тем, что журналисту сломали нос. Пострадавший обратился в полицию, после чего направился в больницу.

На искусственном поле арены «Стад де Суисс» в Берне гостила сербская «Црвена Звезда», которая на третьем этапе квалификации Лиги чемпионов прошла датский «Копенгаген» в серии из 22 (!) послематчевых пенальти. В соперниках — чемпион Швейцарии «Янг Бойз», имеющий опыт выбивания из Лиги чемпионов (после гостевых поражений с разницей в два мяча!) донецкого «Шахтера» (в 2016 году) и киевского «Динамо» (в 2017-м).

Только вот легкой жизни у «молодых мальчиков» из Берна на привычном «ковре» не получилось. На быстрый гол юркого ивуарийского форварда Ассале (его рост — всего 167 см) сербы ответили точными ударами австралийца Дегенека и аргентинца Гарсии. Благо для хозяев поля, незадолго до финального свистка вышедший на замену форвард-гигант «Янг Бойз» Оаро уверенно реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

1:0 Ассале (7-я мин.)

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1:1 Дегенек (18-я мин.)

1:2 Гарсия (46-я мин.)

2:2 Оаро (76-я мин.)

Чемпион Хорватии загребское «Динамо» перед первой в истории дуэлью с «Русенборгом» уже успел оставить за бортом квалификации Лиги чемпионов грузинский «Сабуртало» (2:0, 3:0) и возглавляемый Сергеем Ребровым венгерский «Ференцварош» (1:1, 4:0).

В матче с чемпионом Норвегии загребцам удалось увеличить свою домашнюю серию без поражений в еврокубках до восьми матчей и оформить серьезный запас прочности перед ответной встречей в Тронхейме.

1:0 Петкович (8-я мин.)

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2:0 Оршич (28-я мин.)

Напомним, что накануне обидчик киевского «Динамо» «Брюгге» обыграл в гостях австрийский ЛАСК (1:0), чешская «Славия» в гостях одолела румынский «Клуж» (1:0), а полуфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов голландский «Аякс», доигрывая встречу на Кипре в меньшинстве, довольствовался ничьей с местным АПОЕЛом.

Ответные встречи раунда плей-офф Лиги чемпионов будут сыграны 27 и 28 августа. Жеребьевка группового турнира, по итогам которой своих соперников узнает и донецкий «Шахтер», состоится 29 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА обнародовал суммы призовых в стартовавшем розыгрыше Лиге чемпионов.

Фото ФК «Олимпиакос»



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