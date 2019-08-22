Случай на курорте: свиньи на пляже «атаковали» Ким Кардашьян (видео)

Шоу-бизнес

Известная бизнес-леди и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян побывала на популярном острове на Багамах, где на пляже встретилась с нежащимися под солнцем свиньями. Видео «приятной встречи» она опубликовала в Instagram Stories.

На ролике видно, как Ким заходит в воду вместе со свиньями, но когда поросята с радостным визгом бросаются к ней, женщина тут же выскакивает из воды и убегает. Свинки бросаются вдогонку за звездой по берегу, но она объясняет им, чтобы держались от нее подальше, показывая пальцем в сторону моря — дескать, плывите туда.

«Я была напугана, хаха», — подписала она один из роликов.

Вместе с Ким в гости к свиньям отправилась и ее младшая сестра Хлое с дочерью Тру.

Откуда появились свиньи на этом острове, достоверно неизвестно. По одной версии, их сюда завели моряки, рассчитывая в будущем сделать из животных запасы. Согласно другому предположению, свиньи находились на корабле, который попал в кораблекрушение, а животным удалось доплыть до берега.

Ранее видео со свиньями публиковали в Сети Энрике Иглесиас, Ирина Шейк и сестра Ким Кортни. Все они с удовольствием позировали перед камерой рядом с похрюкивающими животными. Энрике даже пытался угостить пятачка ромом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фото, на котором она позирует полулежа на корме лодки во время отпуска в Коста-Рике. На снимке 38-летняя Кардашьян «одета» в необычный купальник: черный слитный купальный костюм с крупными вырезами на спине и животе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter