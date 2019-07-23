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«Идеален, как сама Ким»: Кардашьян взволновала фанатов откровенным купальников с разрезами
Известная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в соцсети новое фото, на котором она позирует полулежа на корме лодки во время отпуска в Коста-Рике.
На снимке 38-летняя Кардашьян «одета» в необычный купальник: черный слитный купальный костюм с крупными вырезами на спине и животе.
Купальник едва прикрывает пышную фигуру знаменитости.
Подписчики одобрили выбор наряда звезды, а некоторые поклонницы признались, что уже давно ищут такую же модель купальника.
«Я ищу такой купальник повсюду!» — прокомментировала снимок Кардашян одна из пользователей Сети. «Я ищу такой купальник повсюду!» — призналась одна из них. «Мы все хотим такой купальник, да?» — поддержала другая. «Этот костюм просто идеален! Как и сама Ким», — восхищалась третья. «Он тебе очень идет! Такая горячая!» — согласилась четвертая.
В течение нескольких дней публикация Ким собрала 4,5 миллиона лайков.
Напомним, не так давно Ким в четвертый раз стала мамой. У пары родился сын. Родители дали ему имя Псалм. Этого ребенка, как и младшую дочь Чикаго, для Кардашян и Уэста выносила суррогатная мать. Пойти на такой шаг паре пришлось из-за проблем со здоровьем у модели.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23-летняя сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер решила позировать полностью голой известному дуэту фэшн-фотографов Мерту Аласу и Маркусу Пигготту. Причиной этого стал факто того, что у знаменитости сложились с фотографами доверительные и дружеские отношения.
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