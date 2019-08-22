Мир

Жуткий случай произошел в американском штате Теннесси. Женщина по имени Бритни Смит, отправляясь по делам, оставила двухлетнюю Кейли, свою дочь от первого брака, на попечение матери ее второго, гражданского мужа — Дженнифер Вон. Через какое-то время 53-летняя свекровь позвонила Бритни и попросила ее приехать домой. При этом на заднем плане были слышны душераздирающие крики девочки.

Смит, увидев дочку, обомлела. Ее ступни страшно опухли и, казалось, были одеты в красные носки. Кейли буквально корчилась от боли.

Поначалу Вон пыталась отрицать свою причастность к произошедшему. Она сказала, что оставила приемную внучку одну в ванной, и та ошпарилась горячей водой. Однако позже призналась, что это она окунула ноги ребенка в кипяток — в качестве наказания. «У меня был плохой день. А она меня расстроила своим поведением», — сказала Дженнифер невестке.

Кейли срочно доставили в больницу, где ей сделали уже две операции. Однако, состояние девочки все еще очень серьезно. Кожа не восстанавливается так, как на это надеялись врачи. Кроме того, велик риск развития инфекции. Малышке грозит ампутация ног.

Вон арестована. Ей предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. Она может получить от 15 до 60 лет тюремного заключения.

Детектив Роки Поттер заявил телеканалу ABC, что никогда не видел более страшных ожогов.

Кейли после операции

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