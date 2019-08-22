Вода для жильцов многоэтажек резко подорожает: у людей не останется выбора

Деньги

Жилищно-коммунальное хозяйство всей страны уже живет по новым правилам. Еще в мае вступил в силу новый Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах». И сейчас миллионы украинцев, живущих в многоэтажках, должны решить, как они будут строить взаимоотношения между собой, а главное — с поставщиками воды, отопления, газа, электроэнергии, а также дворниками, сантехниками и так далее. Все это должно быть прописано в типовых договорах, но процесс их подготовки затянулся. И только на днях Кабмин опубликовал постановление об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению. Этим документом вводятся типовые договоры на холодную воду. Вскоре ожидаются новые правила для отопления и горячей воды.

В Кабинете министров напомнили, что процесс переподписания договоров с потребителями жилищно-коммунальных услуг продлится до 1 мая 2020 года, как того требует новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах». До этого момента продолжают действовать старые договоры с прежними условиями.

Потребителям предложат несколько видов договоров на выбор:

индивидуальный договор;

коллективный договор;

договор с коллективным потребителем.

Если люди к 1 мая 2020 года самостоятельно не определятся с вариантом договора и не перезаключат его, то поставщики коммунальной услуги, в данном случае водоканалы, смогут в принудительном порядке заключить с ними индивидуальный договор.

«Обслуживание внутридомовых сетей крайне не выгодно поставщикам»

Об особенностях заключения новых договоров на поставку воды и не только, «ФАКТАМ» рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, кандидат юридических наук, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

— Какие формы договоров предусмотрены? В чем их отличие?

— Согласно законодательству, потребителям предложат три вида договоров. Люди смогут заключить прямой договор, став индивидуальным потребителем, заключить коллективный договор, либо стать коллективным потребителем.

Индивидуальный договор предусматривает полную ответственность поставщика за качество предоставляемой им услуги до среза дома, а вот с обслуживанием внутридомовой инфраструктуры есть нюансы. При заключении индивидуального договора потребителю предлагают оплачивать три составляющих этого договора:

первая — за саму услугу, то есть за кубический метр холодной воды;

вторая — за абонентский учет, то есть за снятие показаний, начисления, ведения договорной работы, услуги сервисного центра;

третья — за эксплуатацию внутридомовых инженерных сетей.

При этом цена самой услуги, то есть стоимость кубометра воды, регулируется, она утверждается местными органами власти. Размер абонплаты также будет когда-то регулироваться. Хотя уже полтора года на сайте Минрегионразвития висит проект постановления о методике начисления абонплаты, а самой методики до сих пор нет, она еще не утверждена. Но, по нашим предварительным расчетам, абонплата в среднем будет около 30 гривен с квартиры.

А вот третья составляющая договора — эксплуатация внутридомовых инженерных сетей — это договорная услуга. И эта составляющая договора поставщикам крайне не выгодна. Они не захотят «влазить» в дома, заниматься там ремонтом гнилых инженерных внутридомовых коммуникаций. Поэтому они скажут, условно, платите миллион за обслуживание нами ваших внутридомовых сетей. Не хотите, дорого? Нет вопросов, делайте это сами. Я уверен, что именно так и будет. То есть поставщики воды таким образом вытолкают всех либо в коллективные потребители, либо в урезанные индивидуальные договора, в которых не будет обслуживания внутридомовых сетей.

Я более чем уверен, что именно урезанные индивидуальные договора, с подачей воды на срез дома, будут в основном заключаться с 1 мая 2020 года. Ведь это выгодно поставщикам — к дому воду подали по утвержденному тарифу, абонплату получили, а вот эксплуатацию внутридомовых инженерных сетей сами делайте.

«Всем навяжут урезанные индивидуальные договора, и люди получат кучу проблем»

.— А какие особенности двух других форм взаимоотношений с поставщиком — коллективного потребителя и коллективного договора?

— Такая форма, как коллективный потребитель, присуща для ОСМД, кооперативов, то есть там, где есть юридическое лицо. В этом случае ОСМД от своего лица заключает единый договор с поставщиком услуги и берет на себя все риски неплатежей. Эта форма тоже выгодна поставщикам услуги. Ведь в таком случае им приходится контактировать не с сотнями индивидуальных потребителей в доме, а с одним, коллективным. И вся возникающая задолженность будет на нем. При этой форме договора поставщик услуги опять же продает только кубический метр воды, а абонплату и начисления на содержание внутренних сетей берет на себя ОСМД.

А вот коллективный договор пока является самой сложной для жителей многоэтажек формой взаимоотношений с поставщиком услуг, с точки зрения понимания. Потому что если уже хоть какая-то история деятельности ОСМД в нашей стране существует, то новый институт управителей, который задействован при заключении коллективного договора, людям не известен и не понятен.

И самое главное, для заключения коллективного договора нужно обязательно провести общее собрание и определить уполномоченного, который заключит этот коллективный договор с поставщиком услуги. Коллективный договор похож на коллективное потребление, но отличие заключается в том, что некое уполномоченное лицо будет вместо ОСМД заниматься всеми вопросом эксплуатации внутридомовых инженерных сетей и осуществлением абонентского обслуживания. То есть, условно, будет собирать показатели со всех счетчиков, передавать их поставщику, ремонтировать внутридомовые трубы и так далее. В моем понимании, некое уполномоченное лицо — это управитель. Главное, чтобы он был выбран жильцами и захотел всем этим заниматься за те деньги, о которых они договорятся.

А теперь мое личное мнение: коллективный договор — это утопия. Его не будет почти нигде в силу того, что в стране почти нет сертифицированных управителей. А еще везде одинаковая проблема — никто не хочет проводить общее собрание в надежде, что как-то само собой все решится. И оно таки решится — людям навяжут урезанные индивидуальные договора, и они получат кучу проблем.

Коллективное потребление будет более распространено. Оно фактически есть и сейчас, это существующие ОСМД и кооперативы. Многие из них уже имеют с поставщиками соответствующие договора. Их просто придется переподтвердить, возможно, с изменением стоимости определенных услуг.

А вот индивидуальные договора — это то, что есть сейчас у подавляющего большинства украинцев, у нас с вами. Уже действуют индивидуальные прямые договора с поставщиками. Только разница в том, что сегодня поставщик не отвечает за эксплуатацию внутридомовых инженерных сетей. Этим занимаются жэки или управляющие компании. Потому что сегодня в структуре их тарифа на содержание дома и придомовых территорий есть такая статья. А по новому закону ее не будет.

— То есть с мая следующего года жэки самоустранятся от обслуживания внутридомовых сетей?

— Не совсем так. В законе написано, что до заключения новых договоров на управление предыдущие договора действуют на тех же самых условиях. На тех же самых условиях — это значит, что без возможности корректировки в сторону увеличения стоимости услуги, даже при увеличении стоимости электроэнергии, расходных данных и заработной платы.

То есть в такой ситуации предыдущая услуга жэков по содержанию домов и придомовых территорий исчезнет эволюционным путем. В какой-то момент у них просто не хватит на это средств, жэки не смогут оказывать такую услугу при существующем сейчас тарифе — условно, 50 копеек за метр квадратный.

Чтобы выжить, жэкам придется либо отказаться от выполнения таких работ, либо убедить жителей провести общее собрание и заключить новый договор на управление, в котором пересмотреть цену и структуру услуги.

— Но это уже будет коллективный договор?

— Нет, в данном случае мы говорим не о договоре с поставщиком услуги, например воды. А вообще, по закону, жители должны на общем собрании проголосовать как минимум за четыре разных направления. В первую очередь выбрать того или иного управителя, который будет предоставлять услугу по управлению, в структуре которой есть (либо нет) эксплуатация внутридомовых инженерных сетей. Это может быть и жэк, если в его штате есть сертифицированный специалист.

«Формы договоров на отопление, горячую воду еще не утверждены. А времени уже не осталось»

— Сейчас в правительстве утвердили форму договора только на водоснабжение и водоотвод. А что с формами договоров на отопление, горячую воду и так далее. Они уже утверждены?

— Нет, и это огромная проблема! Сейчас конец августа. По закону, окно возможности проводить собрания, что-то менять, открылось 1 мая 2019 года и закроется 1 мая 2020 года. Времени не так много. И те отчаянные люди, которые пытались проводить общие собрания и обращаться к водоканалам по этому вопросу, получали ответ, что водоканал не будет с ними заключать договор, потому что… еще нет утвержденного типового договора. Это длилось больше трех месяцев.

Типовой договор по воде сейчас утвердили. А по другим услугам нет! И времени остается все меньше. Это приведет к тому, что потребителям не оставят выбора, а поставщики с удовольствием автоматически перезаключат с миллионами людей новые индивидуальные договора на выгодных для себя условиях.

— В связи с введением новых форм договоров стоимость водоснабжения вырастет?

— Однозначно я не готов ответить. Стоимость услуг разложится на три составляющие. Цена самой услуги на кубический метр уменьшится, потому что из нее вычленят, как минимум, абонплату. Но не забывайте, что она увеличится из-за необходимости содержания внутридомовых инженерных сетей, если это будет предусмотрено договором. Ну и плюс отдельно абонплата.

— То есть получается, что тариф водоканала, может, и уменьшится, но общие расходы на услугу по поставке воды для каждого потребителя увеличатся?

— Ну, меньше точно не станут. То есть произойдет перераспределение. Это как у наперсточников — просто шарик перегонят из одного наперстка в другой. И в процессе, думаю, общая стоимость услуги увеличится процентов на 15, — подытожил Андрей Никончук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кабмин утвердил порядок компенсации стоимости услуг по управлению многоквартирным домом. Новый порядок определяет условия предъявления претензий к качеству оказания жилищных услуг, сроки осуществления перерасчета платы за некачественные услуги и условия, при которых такой перерасчет не проводится.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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