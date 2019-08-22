Накануне 1 сентября в Тернопольской области сгорела сельская школа

Происшествия

В четверг, 22 августа, около двух часов ночи в дежурную часть Зборивского отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Манаив начался пожар в помещении местной школы.

— На месте происшествия целую ночь работали спасатели, правоохранители и другие экстренные службы. К утру пламя удалось погасить. Потерпевших, к счастью, нет, — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области.

Огонь уничтожил крышу двухэтажного здания, помещение спортивного зала и компьютерного класса. Правоохранители начали расследование, причины пожара и сумма убытков устанавливаются.

По информации Управления ГСЧС в Тернопольской области, пожар возник в 1:29 ночи. Для борьбы с сильным огнем были привлечены значительные силы: дежурный и резервный караулы (две автоцистерны и восемь человек личного состава), оперативная группа Зборивского райотдела и мобильная группа областного управления. Для подвоза воды дополнительно привлекалось два трактора с бочками. В 6:35 пламя было полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 600 кв. метров. Огонь уничтожил крышу школы, мебель, школьный инвентарь, повредил стены и потолок второго этажа.

Согласно информации спасателей, в сельской школе учатся 35 детей, ближайшая действующая школа находится в селе Перепельники — за восемь километров от села Манаив.

Как отмечают некоторые местные СМИ, восстановить школу к 1 сентября просто нереально. Где будут учиться дети, пока большой вопрос.

Напомним, что в среду, 21 августа, пожар произошел в Полтаве, там загорелось одноэтажное складское помещение «Новой почты», где хранились посылки и бандероли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также о смертельном пожаре в Одессе: в отеле «Токио Стар» погибли девять человек.

А в Днепре на днях при тушении пожара в заброшенном здании на площади Вокзальной пострадали трое спасателей.

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