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Стало известно, кто с кем будет танцевать в новом сезоне «Танців з зірками» (фото)
В оранжерее столичного ВДНХ состоялась презентация нового сезона популярного проекта «Танці з зірками» («1+1»). Вечеринка называлась «В стиле диско» и собрала практически всех участников шоу, которое стартует уже в воскресенье, 25 августа. Из-за гастрольных графиков так и не смогли приехать на презентацию Марув, Серега, Михаил Кукуюк и Алексей Яровенко. Зато поддержать коллег пришли бывшие участники «Танців» — Наталья Могилевская и Анита Луценко. Влад Яма, который вновь сядет за судейский стол, даже провел танцевальный мастер-класс!
Известно, что все участники сезона около месяца готовятся к танцевальному марафону. Он продлится до середины декабря — четырнадцать прямых эфиров! На вечеринке впервые были названы партнеры звездных участников. Среди них много тех, кто уже хорошо известен по танцевальным шоу. Появится и победительница прошлого сезона — Илона Гвоздева, которая получила «золотой шар» в паре с Игорем Ласточкиным. Теперь Илона составит пару Владимиру Остапчуку. Пары танцоров распределились так: Дзидзьо — Яна Цыбульская, Даниель Салем — Юля Сахневич, Алексей Яровенко — Алена Шоптенко, Михаил Кукуюк — Лиза Дружинина, Серега — Аделина Дели, Марув — Женя Дмитриенко, Людмила Барбир — Дима Жук, Таянна — Игорь Кузьменко, Ксения Мишина — Женя Кот, Анна Ризатдинова — Александр Прохоров, Елена Кравец — Макс Леонов, Надежда Матвеева — Валерий Шохин, Виктория Булитко — Дмитрий Дикусар.
— В этом сезоне очень сильный состав участников и танцоров, — признался «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Завадюк. — Полагаю, борьба будет чрезвычайно напряженной. Прямо с первого эфира.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко серьезно травмировала ногу, репетируя на проекте «Танці з зірками».
А известная танцовщица и хореограф, победительница проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева снова стала невестой. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых позирует в свадебном платье.
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