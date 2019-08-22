Происшествия

Один насмерть, другой в реанимации: в порту Николаева с большой высоты сорвались рабочие

Несчастный случай произошел в городе Николаев 21 августа на предприятии «Морской специализированный порт «Ника-Тера». Один сотрудник порта погиб, а другой травмирован. Как сообщает пресс-служба порта, это случилось в ходе планового ремонта.

«В настоящее время по факту инцидента комиссией, состоящей из представителей контролирующих органов, проводится специальное расследование. Коллектив морского порта «Ника-Тера» искренне соболезнует родным и близким погибшего в связи с невосполнимой утратой.

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская и материальная помощь администрацией предприятия и работниками.

Портовики желают скорейшего выздоровления своему коллеге, который в данный момент находится на лечении. Сотрудники очень переживают за здоровье своего товарища и ждут его скорейшего возвращения в трудовой коллектив. Большая человеческая просьба — не спекулировать данной темой. Дождаться результатов расследования", — говорится в сообщении.

В то же время николаевское издание Корабелов. инфо, ссылаясь на сотрудников спецпорта, сообщает, что пострадали работники одного из грузовых районов, упавшие с высоты.

«Люди упали с галереи: один мужчина — насмерть, второй с множественными травмами (в том числе переломами) попал в реанимацию (сначала его отвезли в больницу в Корабельном районе, а оттуда — в БСМП).

Они меняли пайолы на дорожках к конвейерам, установленные на высоте (там много прогнивших участков, люди боятся ходить по ним, вот и меняют кусочками). Теперь мастера всем напоминают, чтобы каски обязательно надевали и все такое… А ведь начальнику района люди давно говорили: там все проходы гнилые… Они срочно меняют, только когда что-то страшное случится.

Правда, строго приказали всем молчать. Предупредили: кто рот откроет — пожалеет об этом. Начальство ведь, как всегда, все скрывает.

Недели полторы-две назад в рабочее время у нас умер охранник (преподнесли, что якобы тромб оторвался, а как там на самом деле — не известно), тоже говорить об этом нельзя", — сообщили источники Корабелов.инфо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о несчастном случае в скандально известном одесском интернате на улице Героев Крут. Там с высоты упал ребенок, а руководство детского учреждения пыталось скрыть инцидент.

А 17 августа жуткая трагедия произошла в Буковеле. Там во время роуп-джампинга оборвался трос, в результате мужчина и женщина упали на пешеходную дорожку с 28-метровой высоты.

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