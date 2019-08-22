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Врагу не пожелаешь: видео страшной травмы бразильского форварда
Нападающий бразильской команды «Вила Нова» Бруну Мезенга (на фото) получил жуткую травму в матче 17-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Бразилии против «Спорт Ресифи» (0:2).
В безобидной, казалось, ситуации 31-летний форвард вел единоборство с игроком команды соперников Норберто Нето, а затем неудачно приземлился на газон и сломал руку. Перелом выглядел настолько страшно, что слабонервным видео лучше не смотреть.
Отметим, что воспитанник «Фламенго» Бруну Мезенга большую часть своей карьеры провел в Европе, защищая цвета польской «Легии», сербской «Црвены Звезды» и ряда турецких клубов. После недавнего подписания контракта с «Вила Нова» Бруну Мезенга успел провести за новую команду в чемпионате Бразилии всего три матча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что героя матча за Суперкубок УЕФА голкипера Адриана во время празднования травмировал болельщик.
Фото ФК «Вила Нова»
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..