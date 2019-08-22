Как утеплить старую многоэтажку за счет государства

Деньги

Не секрет, что наибольшей статьей расходов украинских семей являются жилищно-коммунальные услуги, и особенно — отопление. Специалисты утверждают, что существенно снизить эти расходы можно за счет внедрения энергоэффективности, то есть утепления домов, ремонта отопительных систем и так далее. Это довольно дорогие мероприятия, но в Украине уже несколько лет действует государственная система финансовой помощи на проведение таких работ. Причем рамки этой системы постоянно расширяются. На днях Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил программу поддержки энергомодернизации многоквартирных домов, а также пакет документов, необходимых для реализации программы. Уже с сентября нынешнего года общества совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) смогут подавать документы на участие в программе «Энергодом», получать гранты и модернизировать свои дома, уменьшать энергопотребление.

«Очень непростая работа велась в течение нескольких последних лет: законодательство, переговоры и сотрудничество с ЕС и правительством Германии, получение финансирования, разработка процедур, тестирование и, наконец, полноценный старт. Вместе мы сделали беспрецедентный шаг: в Украине создан прозрачный европейский институт, который должен сделать нас энергоэффективными», — заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

По его словам, новая программа фонда энергоэффективности предусматривает частичное возмещение затрат домов на энергосберегающие мероприятия — в размере 40% стоимости выполненных работ в пакете «Легкий» и 50% - в пакете «Комплексный». Кроме того, подавшие первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20% от стоимости работ.

«В Украине около 165 тысяч многоэтажных домов. Из них 110 тысяч нуждаются в модернизации. И уже в 33 тысячах многоэтажек созданы ОСМД. Это всё потенциал для работы Фонда энергоэффективности, который является ключевым инструментом масштабной энергомодернизации жилого сектора», — подчеркнул Геннадий Зубко.

Стоит также напомнить, что в Украине уже действует несколько государственных и муниципальных программ, направленных на энергетическую модернизацию жилого фонда. Самая популярная из них — госпрограмма «теплых кредитов». Механизм финансирования «теплых кредитов» предусматривает следующие возмещения за счет государства:

20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов;

35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) — на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц;

40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) — на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.

При этом гражданам, которые получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсируется 70% суммы кредита. По подсчетам Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, энергомодернизация жилья позволяет снизить стоимость коммунальных услуг на 50%. Кроме того, в случае продажи квартиры ее цена увеличится на 30%.

Кстати, на днях правительством выделены дополнительные 380 млн грн на финансирование «теплых кредитов», так как заложенные ранее в госбюджете на нынешний год 400 млн грн уже израсходованы на предоставление финансовой помощи по утеплению жилья.

О том, что нужно сделать жильцам многоэтажек, чтобы утеплить свое жилье с привлечением государственной помощи, «ФАКТАМ» рассказала руководитель департамента по коммерческой деятельности ДТЭК ЭСКО Оксана Ананченко:

- Жители многоэтажек могут повысить комфорт и энергоэффективность своих зданий за счет внешнего финансирования, сэкономив при этом дважды: как на самой энергомодернизации, поскольку будут использовать грантовые средства, так и в результате энергоэффективных мероприятий, за счет уменьшения удельного расхода энергоресурсов. При этом стоимость и рыночная привлекательность модернизированных объектов жилья вырастет.

Расходы самих жильцов на энергомодернизацию зданий могут составить 5−10% от общей сметы на термомодернизацию. Возможностей для привлечения грантовых средств получается несколько: например, 40−50% стоимости мероприятий жильцы могут привлечь от Фонда энероэффективнности, а остальные средства — по городским программам софинансирования энергомодернизации жилья. Например, в Киеве действует программа 70/30, по которой город финансирует 70% стоимости энергоэффективных мероприятий. То есть с учетом средств фонда можно 100% средств на модернизацию привлечь из грантовых источников.

Также остается возможность привлекать для модернизации деньги инвесторов — энергосервисных компаний (ЭСКО), которые могут профинансировать и выполнить энергоэффективные мероприятия под ключ. Это дополнительная возможность, которую также стоит учитывать в комплексе финансовых инструментов для жильцов. ЭСКО также могут выступать в качестве подрядчиков для выполнения работ за грантовые средства. Особенностью привлечения ЭСКО к модернизации может быть то, что ЭСКО, в отличие от других подрядных организаций, могут гарантировать достижение экономии энергоресурсов, обеспечивать сервисное обслуживание объектов, оборудования. В случае меньшей экономии или ее отсутствия ЭСКО не получат возврата инвестиций или платы за свои услуги.

Если к таким работам привлекать просто строительные организации либо жильцы будут сами контролировать ход работ по модернизации, то все риски по их качеству, достижению экономии и соблюдению санитарных требований относительно температуры и вентиляции в помещениях несут сами жильцы.

Одним из ключевых условий получения финансирования от фонда является наличие сертификата энергоэффективности здания, в котором фиксируется базовая линия потребления энергоресурсов, удельные расходы всех видов энергии на единицу площади или объема, при соблюдении нормативного уровня комфорта — освещенности, температурных показателей и тому подобного. Такой документ готовится в результате комплексного энергетического обследования каждого здания — энергоаудита.

Энергоаудит, помимо фиксации текущего состояния здания, также описывает подробный перечень мероприятий для модернизации объекта и повышения класса его энергоэффективности, приведения в соответствие с современными государственными строительными нормами и стандартами. По каждому мероприятию оценивается его стоимость, сроки окупаемости и возможности финансирования из разных источников. По сути, заказчик энергоаудита получает бизнес-план по улучшению своего жилья и повышению его рыночной стоимости. Стоимость энергоаудита и энергосертификата может зависеть от размеров здания, отапливаемой площади и других параметров. На рынке такая стоимость колеблется на уровне 15−22 тысяч гривен за обследование одного объекта.

Еще одним условием предоставления средств фонда является комплексный подход к термомодернизации здания. То есть жильцам недостаточно будет заявить для целей финансирования только одно мероприятие, например, утепление северной стены. Необходимо будет модернизировать систему отопления (с помощью автоматизации индивидуального теплопункта), утеплить инженерные коммуникации, нужно полностью утеплить периметр здания — все стены от цоколя до конька крыши, утеплить цоколь на глубину промерзания грунта, утеплить чердак, крышу, установить тамбуры в подъезде, автодоводчики, энергосберегающие окна и двери, модернизировать систему освещения. Отдельное внимание обязательно надо будет уделять системе вентиляции, чтобы обеспечивать приток свежего воздуха в помещения.

Чтобы все эти мероприятия действительно были эффективными, приносили пользу зданию и здоровью жильцов, создавая комфортную среду, необходимо четкое соблюдение всех строительных стандартов. Фонд будет следить, проверять и верифицировать выполненные мероприятия.

Если всё делать правильно и качественно, то сумма на модернизацию каждой многоэтажки может превышать несколько миллионов гривен. Удастся ли в полной мере профинансировать эти мероприятия, будет зависеть от активности самих жильцов, их готовность объединяться ради общего блага, а также использования различных источников финансирования, как государственных, так и частных, — подытожила Оксана Ананченко.

Стоить напомнить, что недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда работает над «экономической моделью», согласно которой для малообеспеченных граждан старше 70 лет будет отменена оплата жилищно-коммунальных услуг. Не исключено, что уже с сентября украинские пенсионеры старше 70 лет будут оплачивать незначительную часть счетов за коммунальные услуги, а все остальное будет покрывать государство с помощью упрощенного процесса получения субсидий.

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