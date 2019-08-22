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Политика

Первый пошел: избранный нардеп из "Слуги народа" отказался от мандата

16:20 22 августа 2019 290
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Буквально за неделю до вручения удостоверений народного депутата Украины от мандата отказался Андрей Лысюк, прошедший в парламент по спискам партии «Слуга народа» под номером 69.

В связи с этим Центризбирком признал Андрея Лысюка «не получившим мандат». В то же время сообщается, что на очередном заседании ЦИК признал избранным народным депутатом «слугу народа» Елену Хоменко. Она работала директором по управлению и развитию цифровых продуктов студии «Квартал 95».

На заседании Центризбирком принял протокольное решение, которым уполномочил секретариат ЦИК выдать избранным нардепам удостоверения и нагрудные знаки во время торжественного заседания 29 августа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных нардепов решили провести первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.

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