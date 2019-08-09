Определена дата первого заседания новой Рады

Политика

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва состоится 29 августа. Такое решение было принято на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных нардепов.

Провести заседание в этот день предложил претендент от партии «Слуга народа» на должность спикера в парламенте нового созыва Дмитрий Разумков.

Как писали «ФАКТЫ», 9 августа в Верховной Раде прошло первое заседание подготовительной депутатской группы для организации заседания Рады IX созыва. Приглашения для участия в заседании направлено всем политическим партиям, преодолевшим 5%-ный избирательный барьер на выборах 21 июля.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщал, что первое заседание Верховной Рады девятого созыва состоится 3 сентября 2019 года.

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