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Известный футболист умер в 40 лет после двух инсультов (фото)
Чемпион американской лиги MLS в составе «Сан-Хосе Эртквейкс» и бронзовый призер Кубка Африки в футболке сборной Ганы 40-летний Джуниор Агого умер в Лондоне, где проживал вместе со своей матерью и собакой.
Как сообщает ВВС, экс-форвард многих английских клубов перенес два инсульта в 2014-м и 2015 годах. Первый случился всего через два года после того, как Агого завершил карьеру. Бывший футболист так и не смог полностью восстановиться: он потерял чувствительность в правой руке и испытывал проблемы с речью.
За свою карьеру Агого поиграл за девять английских клубов (в частности, за «Шеффилд Уэнсдей», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ноттингем Форест»). Также Джуниор выступал в командах США, Египта и Кипра, а его последним клубом стал шотландский «Хиберниан». В составе сборной Ганы Джуниор Агого провел 27 матчей и забил 12 мячей.
Нападающий Джуниор Агого поиграл за карьеру в девяти клубах Англии, в том числе в «Бристоль Роверс»
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Фото Getty Images
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