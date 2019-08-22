Филипп Ильенко уволен с поста главы Госкино

Политика

Государственное агентство по вопросам кино осталось без руководителя. С поста главы Госкино уволен Филипп Ильенко, проработавший на должности более пяти лет — с августа 2014 года.

Ильенко подал в отставку сам, объяснив, что его миссия в Госкино завершена. 21 августа появилось распоряжение Кабмина об увольнении чиновника.

Новый глава Госагентства будет в ближайшее время выбран на конкурсе. Ильенко выразил надежду, что его последователь не уничтожит результаты, достигнутые за последние пять лет. В то же время экс-глава Госкино признает, что на госслужбу молодежь не рвется, «должность на госслужбе это скорее проклятие, чем награда».

После смены власти у Ильенко возникли противоречия с командой нового президента. Так, глава Госкино был против возвращения на экраны сериала «Сваты». Ильенко напомнил Зеленскому, что тот теперь не продюсер «Сватов», а президент Украины.

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