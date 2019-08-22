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Спикер парламента Новой Зеландии нянчил младенца коллеги прямо во время заседания (видео)

17:42 22 августа 2019 62
Спикер парламента с младенцем на руках
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Прямо время дебатов на заседании парламента Новой Зеландии спикер Палаты представителей Тревор Мfллард нянчил шестинедельного младенца своего коллеги Тамати Коффи. 65-летний мистер Маллард кормил мальчика молочной смесью из бутылочки и качал на руках. Видео с этими кадрами обошло соцсети и набрало множество лайков и восторженных комментариев.

«Обычно стул председателя занимает лишь сам председатель. Но сегодня некая VIP-персона разделила его со мной. Поздравления Тамати Коффи с прибавлением в семействе», — написал Маллард в Twitter.

К слову, мамы у малыша нет. Зато есть сразу два папы. Тамати Коффи состоит в однополом союзе. Сына мистеру Коффи и его супругу Тиму Смита родила суррогатная мать.

Политики Новой Зеландии вообще отличаются нестандартностью взглядов в том, что касается младенцев. В прошлом году премьер-министр этой страны Джасинда Ардерн, которая родила первенца в июне 2018 года, стала первым в истории мировым лидером. Явившимся на заседание ООН с грудным ребенком на руках. Ее дочке Нив было тогда три месяца.

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