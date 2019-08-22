Спикер парламента Новой Зеландии нянчил младенца коллеги прямо во время заседания (видео)

Мир

Прямо время дебатов на заседании парламента Новой Зеландии спикер Палаты представителей Тревор Мfллард нянчил шестинедельного младенца своего коллеги Тамати Коффи. 65-летний мистер Маллард кормил мальчика молочной смесью из бутылочки и качал на руках. Видео с этими кадрами обошло соцсети и набрало множество лайков и восторженных комментариев.

A photo of the Speaker of New Zealand's Parliament feeding a legislator's baby while carrying out his duties has been shared all over the world. pic.twitter.com/G8MvuuAOkb — SBS News (@SBSNews) August 22, 2019

«Обычно стул председателя занимает лишь сам председатель. Но сегодня некая VIP-персона разделила его со мной. Поздравления Тамати Коффи с прибавлением в семействе», — написал Маллард в Twitter.

К слову, мамы у малыша нет. Зато есть сразу два папы. Тамати Коффи состоит в однополом союзе. Сына мистеру Коффи и его супругу Тиму Смита родила суррогатная мать.

Политики Новой Зеландии вообще отличаются нестандартностью взглядов в том, что касается младенцев. В прошлом году премьер-министр этой страны Джасинда Ардерн, которая родила первенца в июне 2018 года, стала первым в истории мировым лидером. Явившимся на заседание ООН с грудным ребенком на руках. Ее дочке Нив было тогда три месяца.

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