Спорт

В праздничный день 24 августа стартуют поединки 5-го тура чемпионата Украины по футболу. С особым нетерпением болельщики ожидают матч на столичном «Олимпийском», в котором киевское «Динамо» впервые после 15-летней паузы сыграет под началом нового главного тренера Алексея Михайличенко. В соперниках — донецкий «Олимпик», не набравший в четырех стартовых турах ни одного очка и отправивший в отставку бразильского наставника Жулио Сезара (к игре, с «бело-синими» дончан готовит экс-«рулевой» команды Игорь Климовский). Кстати, Михайличенко (на фото со своим помощником Вадимом Евтушенко) лично призвал болельщиков посетить предстоящую дуэль.

На другом столичном стадионе — «Оболонь Арене» — сойдутся очень даже неплохо дебютировавший в премьер лиге «Колос» из Коваливки (четвертое место в таблице) и «Ворскла», которая в своем первом в сезоне поединке на выезде капитулировала на поле «Десны» (0:2).

Кстати, подопечным Александра Рябоконя на сей раз предстоит испытание обладателем «бронзы» «Александрией», которой меньше чем через месяц предстоит старт в групповом турнире Лиги Европы (жеребьевка — 30 августа).

В воскресенье, 25 августа, болельщиков ждут два матча. «Карпаты», отпраздновавшие в прошлом туре свой первый успех в сезоне (3:1 на поле «Олимпика»), примут во Львове «Зарю», только в пятницу утром вернувшуюся в Украину после тяжелого еврокубкового вояжа в Барселону.

Вряд ли ждут болельщики сенсации (в День шахтера!) в харьковском противостоянии «Шахтера», в основную группу которого вернулся восстановившийся после травмы бразилец Дентиньо, и «Мариуполя». В предыдущих 42 встречах в рамках чемпионата страны «оранжево-черные» обыграли азовцев 39 раз и лишь три встречи свели к ничьей. Последний раз «Мариуполь» (тогда еще «Ильичевец») отбирал очки у «Шахтера» в мае 2013-го, когда горняки уже обеспечили себе чемпионский титул.

Завершится тур в понедельник, 26 августа, матчем в Днепре, где местный «Днепр-1», который оформил трансфер родившегся в Зимбабве 20-летнего швейцарского полузащитника Гриффина Райли Сабатини, примет «Львов».

Чемпионат Украины. 5-й тур

24 августа (суббота)

«Колос» — «Ворскла» 14:00 «Футбол 2»

«Александрия» — «Десна» 17:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Олимпик» 19:30 «2+2»

25 августа (воскресенье)

«Карпаты» — «Заря» 17:00 УНИАН

«Шахтер» — «Мариуполь» 19:30 «Футбол 1»

26 августа (понедельник)

«Днепр-1» — «Львов» 19:00 УНИАН

Положение команд:

1. «Шахтер» — 12 (4);

2. «Заря» — 7 (4);

3. «Десна» — 7 (4);



4. «Колос» — 7 (4);

5. «Динамо» — 6 (3);

6. «Александрия» — 6 (4);

7. «Днепр-1» — 5 (4);

8. «Мариуполь» — 4 (3);

9. «Ворскла» — 4 (4);

10. «Карпаты» — 4 (4);

11. «Львов» — 3 (4);

12. «Олимпик» — 0 (4).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» не забил пять подряд пенальти в чемпионате Украины.

Фото ФК «Динамо»

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