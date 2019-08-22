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"Что за цирк": в сети высмеяли лезгинку в исполнении Захаровой (видео)
Российский МИД в очередной раз удивил странными представлениями о своих задачах. Вместо комментариев дипломатов по острым внешнеполитическим вопросам на официальном представительстве МИД РФ в Instagram решили продемонстрировать, как спикер ведомства Мария Захарова танцует лезгинку.
Кавказские танцы Захарова исполняла на молодежном форуме «Машук» в Пятигорске. Форум был заявлен как учебно-образовательный, и спикер МИД нашла подходящую секцию, чтобы продемонстрировать свои навыки. Не блистая дипломатическими талантами (политические комментарии Захаровой часто называют откровенно хамскими), чиновница решила поразить публику другими умениями.
В соцсетях оставляют едкие комментарии под видео с лезгинкой. Подписчикам очень не понравилось, что страница МИД превращается в личный блог Захаровой. Пользователи напомнили: танцевальные видео — это совсем не то, ради чего они подписывались на аккаунт внешнеполитического ведомства.
Напомним, Захарова уже не в первый раз решает поразить публику танцами. В 2016 году спикер МИД РФ на саммите «Россия — АСЕАН» в Сочи отплясывала под «Калинку-малинку». Танец Захаровой тогда назвали «плясками на костях».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!