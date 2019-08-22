Названа фатальная дата следующего года: к чему готовиться и можно ли избежать катастрофы

Стиль жизни

Мы еще живем реалиями 2019-го года, а астрологи уже составляют гороскопы на год грядущий — 2020-й. Он будет високосным и принесет жителям Земли множество самых разных — и непростых — событий. О том, к чему нам готовиться и как себя защитить от неудач, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— 2020 год очень необычен, — говорит Валентина. - Помимо того, что он високосный, многие из планет именно в это время закончат свои многолетние циклы и начнут новые, а это всегда чревато серьезными переменами. Можно сказать, что за год изменится — или начнет изменяться — наше мировоззрение. Будут перераспределяться природные ресурсы и возникнут новые тенденции в обществе. Но давайте обо всем по порядку.

С 25 января 2020-го по 11 февраля 2021 года мы будем находиться под властью металлической Крысы — именно под этим тотемом пройдет следующий год. Астролог Сергей Курапов характеризовал такие годы как время, когда медленные планеты — например, Юпитер и Сатурн — завершают свои циклы, а новые еще не начаты и не осознаны. Человечество пока не понимает, куда двигаться дальше, и не видит перспектив, в направлении которых будет развиваться общество. Зато сильно влияние прошлого, которое тянет его назад. Движение в этом направлении только усугубит кризис, в котором и без того уже находится мир. По словам Курапова, самые разрушительные для экономики кризисы последних двух веков, прежде всего масштабные и кровопролитные войны, связаны с такими же периодами. Но, к счастью, далеко не все временные отрезки, связанные с завершением цикла медленных планет, приносят нам мировые катаклизмы.

— Можно ли надеяться, что в 2020 году ничего подобного не случится?

— 2020 год не только окончание старых циклов Юпитера и Сатурна, но и начало новых циклов этих двух гигантов. Особенно важен тот факт, что движение вверх, в будущее, человечество начинает после очень тяжелого периода. Он стартовал в начале 80-х годов прошлого века, когда в мир сначала пришла новая энергетика, а потом — с 2000-го по 2020 год — начался возврат старой энергии. Это был мощный фактор, который отбросил человечество на много лет назад.

По сути, в 2019 году мы находимся на дне «ямы», что утяжеляет нашу жизнь накопившимся грузом и инерцией прошлых лет. Новый большой цикл Юпитера и Сатурна, который начнется 2020 году, означает начало нового периода в истории человечества. Фатальная дата, соответствующая началу новой эпохи, — 21.12.2020, именно в это время произойдет соединение Юпитера с Сатурном в первом градусе Водолея. Должна проявить себя мощная энергетика перемен, но будет она положительной или отрицательной, зависит от того, станут ли силы зла до последнего бороться за свою власть. Битва обещает быть, что называется, не на жизнь, а на смерть, но шансов у прошлого все-таки меньше, чем у будущего, поскольку ему, образно говоря, придется преодолевать серьезные препятствия.

— Юпитер называют самой сильной планетой солнечной системы.

— Да, и она в 2020 году будет находиться в знаке Козерога, в так называемом падении. Здесь Юпитер и начнет обострять все свои комплексы. Станет проявлять жестокость и деспотизм, подавлять инакомыслие, насаждать тоталитаризм и жестокую дисциплину. В общем, можно сказать, что правители, против которых выйдут на борьбу народные массы, будут держаться за власть всеми возможными способами. Впрочем, протестующие, судя по всему, тоже продемонстрируют не самые лучшие свои качества — склонность к жестокости и коллективному террору. В обществе могут проявиться такие неприятные явления, как долгий кризис, организованные преступления, фатальные угрозы и соответствующие смерти.

— Неприятная картина!

— К счастью, Юпитер в Козероге не склонен к развязываю глобальных военных конфликтов, в 1996 году при таком же сочетании окончились военные действия в Чечне. А вот расширение границ сильных государств за счет соседних слабых, вполне возможно. Не исключается и вероятность государственных переворотов, смены политического курса, борьба за независимость государств. Завершающий цикл Юпитера и Плутона также дает перераспределение собственности, перенаправление финансовых потоков и дальнейшую концентрацию капиталов в руках небольшой горстки людей. Экономика в такие периоды развивается медленно, поэтому — из-за низкой покупательной способности населения — будет расти спрос на бывшие в употреблении вещи: одежду секонд-хенд, подержанные автомобили, старые дома и непрестижные, но дешевые квартиры на вторичном рынке.

— Какие настроения в обществе будут царить в это время?

— С 12 по 18 января произойдет соединение двух планет — Сатурна и Плутона, которые ассоциируются у нас с угрозой и смертью. Масла в огонь добавит Солнце, создающее напряженное положение к этим двум планетам. Прибавьте к этому соединение Юпитера и Плутона, которое в течение 2020 года будет повторяться трижды. Все это может принести самые разные испытания — лишения, страдания, трудности и жизненные обстоятельства, которые ставят людей в зависимость от них. Следствием этого станет состояние безнадежности и обреченности. Соединение Сатурна и Плутона в високосный год также может дать повышенную смертность, кризисы, ограничения и потери.

— Как пережить такой неприятный во всех отношениях год?

— Ответ прост, хотя, возможно, он и не всем понравится: этот период нужно просто перетерпеть — другого выхода у нас нет.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» назвала благоприятные и опасные даты августа 2019 года.

Виттрок рассказала также, почему август считается непростым месяцем и как природные катаклизмы, а также разного рода трагические события связаны с движением небесных тел.



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