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- 18:56 Пересмотр ценовых ограничений на электроэнергию может остановить Славянскую ТЭС, — "Донбассэнерго"
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Пересмотр ценовых ограничений на электроэнергию может остановить Славянскую ТЭС, — "Донбассэнерго"
Возможный пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 тысяч жителей прифронтовой Николаевки останутся без отопления. Об этом заявил коммерческий директор ПАО «Донбассэнерго» Олег Ларионов в связи с инициативой Офиса президента изменить ценовые ограничения (price caps) на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке.
«Считаем недопустимым внедрение таких ценовых ограничений на рынке, так как это снизит цену электроэнергии для производителей на 14%, что поставит под сомнение дальнейшее существование тепловой генерации в Украине. Указанные инициативы приведут к полному упадку Славянской ТЭС и других тепловых электростанций Украины, дефициту мощности в энергосистеме с соответствующими тяжелыми последствиями для всей страны», — сообщается позиция руководства компании на официальном сайте ПАО «Донбассэнерго».
Руководство компании подчеркивает, что в случае принятия изменений в price caps производство электроэнергии Славянской ТЭС станет убыточным, так как антрацит, на котором работает станция, из-за отсутствия его добычи на контролируемой территории Украины полностью импортируется, а новые цены рынка электроэнергии не смогут покрывать затраты на ее производство. В итоге ТЭС вынуждена будет остановить свою работу.
«Себестоимость электроэнергии Славянской ТЭС составляет около 1700 грн/МВт*ч, а цены на рынке после введения новых price caps составят около 1446 грн/МВт*ч. Получается, что компания будет получать около 254 грн убытков на каждый МВт*ч отпущенной электроэнергии», — говорится в сообщении.
В компании констатируют, что вследствие вынужденной остановки Славянской ТЭС 15 тысяч жителей прифронтового города Николаевка останутся зимой без отопления, а энергосистема Украины потеряет 750 МВт мощности. И призывают руководство страны не допустить развития ситуации по такому сценарию.
Напомним, ранее представитель президента в правительстве Андрей Герус сообщил, что в команде президента считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке эелектроэнергии, так называемые рrice caps: ночную цену повысить на 10%, а дневную понизить на 15−20%. Что, по его словам, может дать 9% снижения тарифа для конечного потребителя.
Новый рынок электроэнергии запущен в Украине с 1 июля 2019 года в соответствии с Законом «О рынке электрической энергии».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?