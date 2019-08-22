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Не поделили место на парковке: в Николаеве ищут пенсионера, стрелявшего в таксиста (фото, видео)
Днем в четверг, 22 августа, в Николаеве, во дворе дома по улице Чкалова местный житель расстрелял водителя грузового автомобиля «Газель» из-за места на парковке.
Сообщение о том, что словесный конфликт двух соседей в Центральном районе Николаева закончился стрельбой, поступило в полицию около 16:10.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на месте происшествия полицейские Центрального райотдела выяснили, что ссора между соседями 33-х и 72-х лет возникла из-за парковки во дворе. В ходе конфликта старший из мужчин достал из автомобиля (по предварительным данным) пистолет травматического действия и сделал несколько выстрелов, ранив оппонента в руку. После этого скрылся на своем автомобиле. Пострадавшего с места происшествия госпитализировали.
По информации издания «Новости-N», очевидцы происшествия рассказали, что мужчина на грузовой «Газели"-такси заехал во двор и припарковался недалеко от подъезда. Спустя несколько минут к нему подошел пенсионер и потребовал «уехать отсюда». Между ними завязалась словесная перепалка, которая закончилась стрельбой.
По информации полиции, на поиск правонарушителя ориентированы все патрульные экипажи Николаева.
Предварительная квалификация происшедшего — ст. «Хулиганство» УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о на днях под Киевом произошло нападение на таксиста. Пассажир несколько раз ударил водителя ножом.
А в Запорожской области нашли пропавшего таксиста, который, взяв троих пассажиров, повез их из Бердянска в Токмак. Тело мужчины подняли со дня Стульневского карьера.
«ФАКТЫ» также писали о массовой драке между местными жителями и таксистами, которая произошла в июне под Николаевом.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!