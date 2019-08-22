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Происшествия

В Кривом Роге полиция нагрянула в дом родителей Зеленского: что произошло

22:05 22 августа 2019 147
взрывотехники
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге взрывотехническая служба приехала с проверкой в дом, где живут родители президента Владимира Зеленского. Многоэтажку пришлось обследовать, поскольку силовики в очередной раз получили сигнал о якобы заминировании объекта.

Как и в прошлый раз, сигнал оказался ложным. По информации Радио Свобода, взрывоопасных предметов в здании не обнаружено.

Адрес, по которому проживают родители Зеленского, был указан в длинном списке якобы заминированных объектов, который сегодня получили силовики. Большинство из указанных в списке объектов находятся в Киеве. В столице прошли аналогичные проверки.

В прошлый раз дом родителей Зеленского «минировали» в мае текущего года. Параллельно с многоэтажкой взрывотехникам пришлось проверять три городские больницы и онкодиспансер.

Напомним, в полиции «ФАКТАМ» рассказали, что ежедневно получают сигналы о «заминировании» до трехсот объектов. За шесть месяцев 2019 года ни одно из таких сообщений не подтвердилось.

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