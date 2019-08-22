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Кровавый девичник: в Запорожской области вечеринка подростков закончилась огнестрельным ранением
Веселая вечеринка старшеклассниц в Запорожской области закончилась печально: одна из приятельниц попала в больницу с огнестрельным ранением лица. Как оказалось, девушки решили поиграть с охотничьим ружьем, которое нашли в доме.
ЧП случилось в поселке Камышеваха Ореховского района вечером 21 августа. 16-летняя девушка дождалась, когда останется дома сама без родителей, и пригласила в гости троих подруг. Девушки нашли ружье, принадлежащее хозяину дома. Дочь хозяина неосторожно обращалась с опасным предметом и случайно выстрелила в лицо подруге. 17-летняя девушка госпитализирована, а в дом прибыла полиция.
В данный момент ружье изъято, а матери и отцу несовершеннолетней девушки-стрелка придется отвечать за злостное неисполнение родительских обязанностей. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее похожий случай был в Житомирской области. Детские игры поблизости от заряженного ружья привели к тому, что шестилетняя девочка подстрелила десятилетнюю подругу.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!