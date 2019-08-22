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Голевая передача Яремчука помогла «Генту» вырвать победу у «Риеки»: видеообзоры матчей Лиги Европы
В четверг, 22 августа, на футбольных полях Старого Света был сыгран 21 первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы. К сожалению, полпред Украины «Заря» в Барселоне уступила «Эспаньолу» (1:3), сохранив при этом шансы на выход в групповой турнир.
Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи
«Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина) — 3:1 (Феррейра, 57, Х. Лопеc, 79, Варгас, 81 — Кочергин, 38). На 76-й минуте Гранеро («Эспаньол») не реализовал пенальти.
«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) — 2:1
Форвард сборной Украины Роман Яремчук, вышедший вместе с еще одним нашим «сборником» Игорем Пластуном на матч с хорватами в стартовом составе «Гента» (Роман Безус вышел на замену на 63-й минуте, а Яремчука заменили на 83-й), не смог продлить свою шикарную голевую серию на старте сезона (шесть мячей в семи поединках). Хотя к успеху своей команды ногу приложил. Голевая передача экс-динамовца помогла «Генту» отпраздновать волевой успех в дуэли с «Риекой».
«Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Беларусь) — 3:0
Команда украинского тренера Романа Григорчука при судействе украинской бригады во главе с Сергеем Бойко разгромила чемпиона Беларуси, сделав солидный запас перед ответной встречей на «Борисов Арене».
«Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:0
«Ференцварош», возглавляемый Сергеем Ребровым, после фиаско в Лиге чемпионов (домашнее поражение — 0:4 от загребского «Динамо») сражается за попадание в группу Лиги Европы. В первой встрече в Литве будапештцы с украинцами Александром Зубковым и Игорем Харатиным в составе владели заметным преимуществом, но поразить ворота «Судувы» так и не смогли.
«Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) — 3:1
В составе рижан весь поединок отыграл экс-полузащитник «Ворсклы» Вячеслав Шарпар.
«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция) — 2:0
Полузащитник сборной Украины Марьян Швед не попал даже в заявку команды из Глазго на матч.
«Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург) — 2:1
Армяне вырвали победу на 93-й минуте встречи.
«Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения) — 0:0
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:2
«Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция) — 1:0
«Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия) — 2:3
АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция) — 1:3
«Легия» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:0
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — 3:0
«Стяуа» (Румыния) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 0:0
ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр) — 3:0
«Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия) — 2:1
«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия) — 1:0
«Мальме» (Швеция) — «Бней Иегуда» (Израиль) — 3:0
«Страсбург» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:0
АЗ (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) — 1:1
Ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 29 августа. Жеребьевка группового турнира, в котором Украину точно представят киевское «Динамо» и «Александрия», намечена на 30 августа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три игрока «Гента» — Безус, Пластун и Яремчук — вызваны в сборную Украины на матчи с Литвой и Нигерией.
Фото ФК «Гент»
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