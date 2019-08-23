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Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол (фото, видео)

В четверг, 22 августа, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в Лондон, завершив свой первый зарубежный визит в качестве нового главы правительства Соединенного Королевства. В среду, 21 августа, он побывал в Берлине, где его приняла канцлер Германии Ангела Меркель. Визит был официальный, поэтому соблюдался протокол. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в связи с недомоганием госпожи Меркель были внесены изменения в строгие правила приема гостей на государственном уровне. И теперь канцлер принимает лидеров других стран сидя.

Джонсон настойчиво предложил Меркель пересмотреть соглашение по Brexit, которое трижды было отклонено парламентом Великобритании. Он подчеркнул, что Евросоюз должен проявить гибкость, в противном случае Британия выйдет из состава ЕС 31 октября без всяких условий. А это значит, что Лондон не станет платить Брюсселю десятки миллиардов евро, оговоренных ранее.

К удивлению многих, Меркель заявила в ответ, что не возражает, однако, правительство Джонсона должно в 30-дневный срок, и ни днем позже, предоставить свои предложения по новому соглашению.

Это было явным успехом Джонсона. Канцлер и премьер даже выпили по бокалу вина.

В Париж Джонсон прибыл в приподнятом настроении. В Елисейском дворце британский премьер чувствовал себя как дома. Он вел себя настолько свободно, что даже позволил себе положить правую ногу на кофейный столик! Президент Франции Эммануэль Макрон при этом улыбнулся.

На пресс-конференции французский лидер поддержал Меркель. Макрон сказал, что согласен с тем, чтобы кабинет Джонсона в течение месяца предоставил свое видение соглашения по Brexit.

В Лондон британский премьер вернулся триумфатором. Напомним, его предшественнице Терезе Мэй не удалось добиться от Брюсселя пересмотра соглашения. И она все силы бросила на то, чтобы убедить британский парламент ратифицировать договор, на котором настаивал ЕС. В итоге Мэй пришлось уйти в отставку. А Джонсону потребовалось всего два дня и две встречи, чтобы Меркель и Макрон дрогнули!

Подъехав к резиденции на Даунинг-стрит, 10, Борис вышел из лимузина и с видом победителя высоко поднял обе руки. В субботу, 24 августа, Джонсон снова летит во Францию. Он впервые примет участие в саммите «Большой семерки». Встреча пройдет в Биаррице. Очевидно, Борис попытается закрепить там свой успех, тем более что его поддерживает президент США Дональд Трамп.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в британской прессе был опубликован секретный документ, подготовленный для правительства Джонсона, в котором указаны последствия выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения. Публикация этого анализа вызвала громкий скандал.

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