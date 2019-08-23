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Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк заподозрили рак

9:18 23 августа 2019 440
Анастасия Заворотнюк
Инф. «ФАКТОВ»

Поклонники известной российской актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая недавно родила дочь, заподозрили у нее онкологическое заболевание.

Как сообщает сайт «Дни.ру» со ссылкой на журнал «Тайны звезд», спровоцировать заболевание могла процедура ЭКО, на которую, по слухам, 48-летняя актриса решилась, чтобы родить ребенка от любимого мужа.

Говорят, что у Заворотнюк — рак мозга. Она уже давно не посещает светские мероприятия, что усиливает тревогу фанатов.

А на открытии ювелирного салона в Ереване внимательные поклонники даже разглядели свежий шрам на шее актрисы.

«Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли», — цитирует издание врача.

Кроме того, Заворотнюк отказалась от спектаклей и оформляет документы на выезд в США себе и детям. Поклонники считают, что актриса собирается на лечение.

Напомним, в июле после долгой борьбы с онкологическим заболеванием умерла украинская писательница и бард Елена Касьян.

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