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Она поет нам сверху: умерла известная украинская писательница и бард
В Харькове после тяжелой болезни умерла писательница и поэтесса, автор и исполнитель бардовской песни Елена Касьян. Елене было 48 лет, последние шесть лет она провела в борьбе с онкологическим заболеванием.
У Елены Касьян диагностировали рак молочной железы 4 стадии. Она пережила несколько операций: по удалению груди, лимфоузлов, метастаз в головном мозге. Последние публикации Елены подтверждают, что она знала о своем тяжелом состоянии и предчувствовала скорый уход из жизни. «Ситуация ухудшилась. Похоже, я на финишной прямой. Не знаю, сколь она длинна», — признавалась поэтесса.
Касьян ушла из жизни в 6.50 14 июля. Родные оставили сообщение всем, кто знал и ценил Елену и ее творчество.
«Люди, вы невероятные. Вы подарили ей 6 лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поет нам сверху», — говорится в послании.
Прощание с Еленой Касьян состоится 15 июля в поселке Жихор под Харьковом, где расположен городской крематорий.
Напомним, в Украине телеведущая Янина Соколова готовит большой мультимедийный проект, посвященный поддержке людей с онкозаболеваниями. Согласно официальным данным, у более чем миллиона украинцев диагностирован рак.
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