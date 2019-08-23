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Легионер «Динамо» Дуэлунд съездил в Чернобыль и обойдется без операции (фото)
Полузащитник киевского «Динамо» датчанин Миккель Дуэлунд, восстанавливающийся после травмы, и его уругвайский одноклубник Карлос де Пена выкроили время и съездили… в Чернобыль. Игроки, вооружившись дозиметрами, побывали в нескольких местах зоны отчуждения, куда пускают туристов.
«Решил поехать в Чернобыль после просмотра сериала от HBO. Но я знал про Чернобыль и до этого. Всегда хотел туда поехать, посмотреть, что там. Я был впечатлен, что многие вещи не изменились. Хотя не могу сказать, что мне было страшно, был день, светило солнце.
Идея экскурсии в Чернобыль возникла у меня, Франа Соля и Карлоса де Пены. Фран не смог поехать, а Карлос согласился. Конечно, все выглядело заброшенным. Быть так близко к реактору — это нечто. В Чернобыле все необычное. Ты видишь оставленные журналы, газеты, куклы из детского сада. Реально чувствуешь, что в один день все покинули это место и никогда не вернутся. У нас был определенный прибор, который измерял радиацию и помогал нам быть в безопасности. После того, как мы оттуда вернулись, вратарь «Динамо» Бойко спрашивал, не появились ли у меня хвост или еще одна нога. Но это была всего лишь шутка. Все хорошо, дополнительной ноги нет, волосы на месте. Я все прекрасно вижу, так что все отлично", — цитирует 22-летнего Миккеля Дуэлунда Football Hub.
Миккель Дуэлунд (крайний справа) и Карлос де Пена (крайний слева) во время визита в Чернобыль
Как известно, в этом сезоне датчанин (между прочим, лучший ассистент последнего отборочного цикла молодежного Евро) еще не провел за «Динамо» ни одного матча. Едва Дуэлунд вернулся в строй после перелома ноги в декабрьском поединке Лиги Европы против «Яблонца» (и даже сыграл в июне за сборную Дании в финальном турнире чемпионата Европы среди молодежных команд), как получил новую травму. При этом сам Миккель был уверен, что ему понадобиться операция. К счастью, диагноз отечественных эскулапов не подтвердился.
«Медицинская служба «Динамо» после тщательного осмотра Дуэлунда в столичном Институте травматологии у ведущих специалистов в области его травмы была не удовлетворена результатами заключений наших врачей и решила проконсультироваться у ведущих европейских специалистов в области травмы стопы в Дании и Германии. После обследования сначала в одной стране, а затем и в другой, они сделали однозначное заключение, что Миккель не нуждается в операции, а ему необходимо консервативное лечение и специальная физическая реабилитация в течение 12--14 дней.
Клубная медицинская служба «Динамо» с этим абсолютно согласилась, поскольку в Германии Дуэлунд находился в сопровождении нашего ведущего врача Андрея Шморгуна. После проведения консилиума принято решение отказаться от рекомендаций наших специалистов и прислушаться к европейским, которые в один голос заявили, что в случае с Миккелем (а у него редко встречающаяся травма большого пальца ноги) операция не требуется, напротив — она даже может навредить.
С разрешения президента клуба и по согласованию с главным тренером принято решение отпустить Миккеля Дуэлунда на реабилитацию в Данию, где ему уже доводилось восстанавливаться у своего реабилитолога после перелома, который он получил в прошлом году. Работой его физиотерапевта мы очень довольны и рекомендовали руководству клуба, чтобы наш футболист прошел там полный курс специального восстановления. Четвертого сентября Миккель должен вернуться в Киев для контрольного тестирования", — заявил в интервью официальному сайту клуба врач ФК «Динамо» Леонид Миронов.
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Фото ФК «Динамо», Instagram
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