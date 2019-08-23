Происшествия

Неадекват в Днепре бегал голым по улице и бросался на людей: в сеть попало видео

В городе Днепре 22 августа по улицам разгуливал голый мужчина. Нудиста видели возле жилых домов по улице Юрия Кондратюка. Мужчина перебегал через проезжую часть, влезал на припаркованные автомобили, приставал к прохожим.

Как и в других подобных случаях в украинских городах, прохожие реагировали на неадеквата достаточно спокойно и в полицию не обращались. В итоге хулигана задержал патруль Национальной гвардии. На место была вызвана бригада скорой помощи, а до прибытия врачей нацгвардейцы решили поместить мужчину в спецавтомобиль. Гражданин вел себя буйно, на руке у него был виден след от инъекции. Об этом сообщает «Информатор».

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Жителя Днепра увезли в городскую больницу № 11. Там врачи должны проверить, чем вызвано странное состояние пациента: было ли это воздействие наркотических препаратов или же мужчина страдает душевными расстройствами.

Мужчина был не единственным нудистом, задержанным 22 августа в Днепре. Вечером того же дня в городе была замечена женщина без одежды. В соцсетях сообщали, что обнаженную гражданку средних лет видели в районе улицы Жуковского возле управления соцзащиты.

Напомним, двух женщин без одежды ранее видели на улицах Запорожья. А в Одессе голый мужчина в неадекватном состоянии бегал по городу и бросался на прохожих.

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