24.97 / 25.23 27.58 / 28.01
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пьяного парня в футболке с надписью "ДНР" оштрафовали всего на 85 гривен (видео)

11:45 23 августа 2019 116
Пьяного парня в футболке с надписью «ДНР» оштрафовали всего на 85 гривен (видео)
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

25-летний житель г. Родинское Покровсокого района Донецкой области, которого руководитель общественной организации «Объединение участников боевых действий «Сармат» Борис Овчаров заснял на видео во дворе многоэтажки, где он сидел на лавочке в футболке с символикой террористической организации «ДНР» и распивал спиртное, оштрафован.

Напомним, Борис Овчаров сдал любителя «русского мира» полиции. Правоохранители составили в отношении задержанного протокол в соответствии со статьей 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде.). По информации полицейских, молодой человек находился под воздействием не только алкоголя, но и наркотиков, что подтвердила экспертиза. Он оштрафован на 85 гривен.

А вот за ношение футболки с символикой террористов любителя «русского мира», который купил в интернете такую сувенирную продукцию (так пояснил стражам правопорядка сам нарушитель), чтобы носить ее дома, наказан не будет.

Для справки

Согласно части 1 статьи 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции.

Кроме того, по статье 436−1 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность за изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных и автономных советских республик или фрагментов этих гимнов на всей территории Украины.

Из чего следует, что ни одна статья Уголовного кодекса Украины не запрещает использовать сепаратистскую символику, объяснили в Покровском отделе полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Кременчуге проучили любителя «русского мира», гулявшего по городу в футболке с надписью «Крым-Россия».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер