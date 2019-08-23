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Пьяного парня в футболке с надписью "ДНР" оштрафовали всего на 85 гривен (видео)
25-летний житель г. Родинское Покровсокого района Донецкой области, которого руководитель общественной организации «Объединение участников боевых действий «Сармат» Борис Овчаров заснял на видео во дворе многоэтажки, где он сидел на лавочке в футболке с символикой террористической организации «ДНР» и распивал спиртное, оштрафован.
Напомним, Борис Овчаров сдал любителя «русского мира» полиции. Правоохранители составили в отношении задержанного протокол в соответствии со статьей 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде.). По информации полицейских, молодой человек находился под воздействием не только алкоголя, но и наркотиков, что подтвердила экспертиза. Он оштрафован на 85 гривен.
А вот за ношение футболки с символикой террористов любителя «русского мира», который купил в интернете такую сувенирную продукцию (так пояснил стражам правопорядка сам нарушитель), чтобы носить ее дома, наказан не будет.
Для справки
Согласно части 1 статьи 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции.
Кроме того, по статье 436−1 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность за изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных и автономных советских республик или фрагментов этих гимнов на всей территории Украины.
Из чего следует, что ни одна статья Уголовного кодекса Украины не запрещает использовать сепаратистскую символику, объяснили в Покровском отделе полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Кременчуге проучили любителя «русского мира», гулявшего по городу в футболке с надписью «Крым-Россия».
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