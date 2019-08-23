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Происшествия

Виновницей страшной аварии с ребенком оказалась теща Притулы (фото)

12:03 23 августа 2019 1046
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

Женщиной, которая была задержана за жуткое ДТП в Киеве во дворе многоэтажки на Днепровской набережной, оказалась бизнесвумен Лилия Сопельник. 59-летняя киевлянка является тещей шоумена Сергея Притулы.

Имя задержанной раскрыли журналисты «Обозревателя». Сопельник является директором и владельцем нескольких компаний.

сопельник

сопельник

сопельник

22 августа женщина-водитель на автомобиле Mazda резко сдала назад и сбила во дворе многоэтажки мать с девятилетним сыном. Пострадавших увезли в больницу в очень тяжелом состоянии. Были слухи, что травмы мальчика оказались слишком тяжелыми и ребенок скончался в больнице. В полиции эти домыслы опровергли. Спикер полиции Киева Оксана Блищик заверила, что по состоянию на 23 августа пострадавший ребенок жив.

Фото obozrevatel.com

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