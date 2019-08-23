Деньги

Доллар уже дешевле 25 гривен: почему при этом не падают цены на товары в магазинах

Стоимость доллара и евро продолжает снижаться. Со среды, 21 августа, американская и европейская валюты подешевели на 9 копеек. В пятницу, 23 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,04 грн за доллар и 27,75 грн за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 24,97 грн, а продают — по 25,24 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,58 грн, продажи — 28,01 грн.

«Курс украинской гривни вырос и с утра в пятницу вплотную приблизился к психологическому уровню 25 гривен за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщения о том, что банки Украины за семь месяцев 2019 года получили 36,7 млрд гривен (более 1,4 млрд долларов) прибыли, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Вероятно, из-за этой позитивной новости официальный курс национальной валюты в ближайшей перспективе может опуститься до уровня ниже 25 гривен за доллар".

Тенденция укрепления национальной валюты наблюдается уже довольно долгое время.

«За минувшую неделю официальный курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,5−1,1%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 25,32 до 25,04 грн (- 1,1%). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,16−25,19 до 25,04−25,06 (- 0,5%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 25,10−25,39 до 24,97−25,24 (- 0,6%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 1,1%.

Доллар непрерывно дешевеет с 15 августа и настойчиво «тестирует» уровень 25 грн, а средний курс покупки в банках уже опустился ниже. Весьма вероятно, что в ближайшие дни и курс на межбанке упадет ниже этого психологического уровня, если только НБУ существенно не нарастит объемы покупки валюты, препятствуя укреплению гривни.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках — около 24,8−25,1 грн".

Однако открытыми остаются вопросы: как долго может продолжиться такое укрепление гривни и отразится ли это на стоимости товаров в Украине?

«Сейчас для нас очень благоприятная ситуация в мире. Дело в том, что в пошлом году Федеральная резервная система США постепенно повышала базовые процентные ставки, — сообщил «ФАКТАМ» экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. — Соответственно, доллар и долларовые долговые инструменты, казначейские облигации Министерства финансов США были выгодны инвесторам и по ним можно было заработать до 3% годовых. В тех условиях гривне было достаточно тяжело, и не только ей. На рынке развивающихся стран произошел «курсопад». Девальвировали и турецкая лира, и аргентинское песо, и иранский реал.

Но сейчас Федеральная резервная система США проводит политику снижения процентных ставок. Европа уже давно находится в ловушке политики нулевых процентных ставок. Таким образом, ныне частным пенсионным, инвестиционным, страховым фондам просто некуда выгодно вкладывать деньги. Поэтому Украина — как «белая ворона», так как Минфин выпускает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на очень выгодных условиях для зарубежных инвесторов. Сначала доходность была 20% годовых, а сейчас это 18% годовых. Таких процентных ставок нет ни в одной стране мира.

А еще у нас катастрофическое соотношение между учетной ставкой НБУ (17%) и инфляцией (7−8%). Нигде в мире учетная ставка регулятора не превышает показатель инфляции в два раза. Как правило, в развивающихся странах эта разница не более чем в полтора раза. То есть при существующей инфляции учетная ставка НБУ должна быть около 11%.

Нынешняя тенденция в Украине будет сохраняться до тех пор, пока на мировых финансовых рынках не произойдет обвал, которого все давно уже ждут. Или пока инвесторы не увидят, что эта пирамида краткосрочного государственного долга в Украине, в виде ОВГЗ, достигла своего предела. Есть определенные расчеты, согласно которым при превышении определенного уровня инвесторы начнут выводить свои капиталы. Сейчас у них еще срабатывает жадность. А затем придет паника и бегство с рынка. Когда это произойдет, точно сказать сложно.

Сегодня объем вложений нерезидентов приближается к 100 миллиардам гривен. Когда этот объем будет превышен, это станет тревожным предупреждающим сигналом для инвесторов-нерезидентов.

Кстати, есть еще один фактор негативного влияния на экономику. Нынешняя ситуация на отечественном финансовом рынке прежде всего отражается на государственном бюджете. У нас госбюджет искусственно подгоняется под нужные параметры, чтобы выдержать дефицит бюджета в размере 2,5%. Этот показатель дефицита согласован с МВФ и другими международными партнерами. В результате у нас есть как-бы два бюджета — реальный и искусственный, тот, что для международных кредиторов. И сейчас расчетный курс гривни стал универсальным инструментом для создания этого искусственного бюджета. Например, когда Министерство финансов видит, что не хватает доходов для того, чтобы войти в рамки прописанного в соглашении с МВФ дефицита, то оно закладывает в госбюджет заниженный расчетный курс гривни. Вот на этот год заложен курс на уровне 29,4. Это делается для того, чтобы получить больше налоговых поступлений в валюте. У нас бюджетообразующий налог — это НДС, начисляемый на импортные товары. Плюс таможенные пошлины. А эти поступления зависят от курса гривни. Соответственно, занижая в законе о госбюджете курс гривни, мы повышаем доходы бюджета от импорта.

Сейчас у нас недовыполнение госбюджета как раз из-за снижения поступлений от налогов, зависящих от курса гривни. Ведь из-за ревальвации гривни поступления от таможни значительно сократились. От укрепления гривни страдают и отечественные экспортеры, так как их доходы в национальной валюте снижаются.

К сожалению, не стоит забывать, что у нас внутренний рынок почти не развивается, системных реформ нет, преобладает экспорт простых сырьевых товаров. Поэтому любое укрепление гривни сразу отрицательно отражается на темпах роста экономики.

Хочу также отметить, что ожидать снижения стоимости товаров в связи с укреплением национальной валюты не стоит. Во-первых, наши торговые сети всегда четко следят за так называемой ценовой эластичностью. Они видят, что на определенный товар уже сформировалась устойчивая цена, по которой его покупают. Соответственно, они будут стремиться удерживать ее на существующем уровне, понимая, что покупатель уже привык к этой цене. Ведь есть главное отличие отечественных торговых сетей, продиктованное уровнем платежеспособности населения. В Европе и Америке, где уровень платежеспособности людей довольно высокий, торговые сети работают на объеме продаж. То есть они закладывают в цену товара небольшую маржу, но за счет очень крупного товарного оборота получают свою прибыль. В Украине низкий уровень платежеспособного спроса, и наши сети работают за счет высокой торговой наценки. Соответственно, торговцы понимают: если они сейчас уменьшат стоимость товаров вслед за укреплением гривни, то объемы потребления сильно не увеличатся, а значит, они получат меньше прибыли или вовсе убыток. Поэтому они предпочитают продавать меньше товаров, но с большей маржой. Из-за этих национальных особенностей у нас товар быстро дорожает вслед за ростом курса иностранных валют и практически никогда не дешевеет после укрепления гривни", — подытожил Алексей Кущ.

Стоит напомнить, что вскоре в Украине изменятся правила кредитования. В Нацбанке признали несовершенство ныне существующей в стране кредитной системы и обратили внимание на основные нарушения при предоставлении финансовых услуг клиентам, в том числе навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки, то есть сокрытие тарифов и комиссий, а также ложную рекламу. В связи с этим председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что для построения эффективной системы защиты прав граждан в НБУ создали новое подразделение — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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