Генсек EURACOAL Брайан Риккетс назвал нелепостью поставки в Украину угля из Роттердама

Политика

Использование формулы «Роттердам+» не подразумевает, что уголь будет поставляться в Украину из Роттердама. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс в интервью интернет-изданию delo.ua.

«Использование индекса цен API2 плюс надбавка на транспортировку, так называемая цена „Роттердам+“, не подразумевает, что уголь поставляется или когда-либо будет поставляться из портов ARA в Украину. Это было бы нелепо! Уголь поставляется из стран-производителей, таких как Колумбия, США или Южная Африка, напрямую в Украину, но по более высокой транспортной цене, чем по более популярным маршрутам в северо-западную Европу, поскольку судам приходится проходить через Гибралтарский пролив, Средиземное море, пролив Босфор, Черное море и, возможно, Керченский пролив до украинских портов», — заявил Риккетс.

Руководитель EURACOAL также отметил, что используемый в формуле ценовой индекс API2 отражает стоимость доставки угля в порты Амстердам — Роттердам — Антверпен, а стоимость его доставки в порт Украины дороже, поэтому в формулу включены расходы на доставку.

«Выбор API2 оправдан, но отражает стоимость угля, доставляемого в порты АРА (Амстердам — Роттердам — Антверпен) на северо-западе Европы, а не в украинские порты, только один из которых может разгружать крупнотоннажные суда. Мнение экспертов, полученное EURACOAL, подтверждает, что стоимость доставки в Украину выше, в зависимости от происхождения конкретной партии и размера судна — возможно, на 9 долларов США за тонну в случае угля из США… Разница в стоимости доставки угля, доставляемого в украинские порты, а не в порты ARA, варьируются от 6,5 доллара США/т до 14,5 доллара США/т в соответствии с методологией НКРЭКУ. Таким образом, примерная оценка разницы в стоимости доставки, сделанная НКРЭКУ, отражает фактическую величину», — сообщил Риккетс.

Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен).

С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилась.

НАБУ более 2 лет расследует формулы «Роттердам+» в электроэнергетике и «Дюссельдорф+» в газовой сфере. По словам экспертов, претензии НАБУ не обоснованны, принцип импортного паритета применяется во многих странах мира.



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