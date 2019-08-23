Мир

В США умер один из самых богатых людей в мире

В пятницу, 23 августа, американские СМИ сообщили о смерти известного бизнесмена Дэвида Коха. Миллиардер скончался в возрасте 79 лет. Причина пока не называется. В 1992 году у Дэвида диагностировали рак простаты. Ему сделали операцию. Кох прошел курс радио- и гормональной терапии. В июле прошлого года он отошел от дел по состоянию здоровья.

В марте 2019 года журнал Forbes поставил Дэвида Коха на 11-е место в своем рейтинге самых богатых людей в мире. Его состояние на тот момент оценивалось в 50,5 миллиарда долларов. В день смерти бизнесмена его капитал равнялся 42,4 миллиарда долларов.

Вместе со своим старшим братом Чарльзом Дэвид владел компанией Koch Industries, которая была основана в 1940 году. Именно Кохи превратили ее в один из мировых гигантов. Деловые интересы братьев охватывают энергетическую отрасль, производство химикатов, асфальта, пластика, бензина, природного газа, сельское хозяйство и даже выпуск туалетной бумаги.

В середине августа 2019 года Bloomberg опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых семей в мире. Чарльз и Дэвид Кохи заняли в нем третье место. Их общий капитал оценили в 125 миллиардов долларов!

У Дэвида остались жена и трое детей.

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