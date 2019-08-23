24.98 / 25.24 27.59 / 28.01
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В США умер один из самых богатых людей в мире

16:19 23 августа 2019 268
Дэвид Кох
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 23 августа, американские СМИ сообщили о смерти известного бизнесмена Дэвида Коха. Миллиардер скончался в возрасте 79 лет. Причина пока не называется. В 1992 году у Дэвида диагностировали рак простаты. Ему сделали операцию. Кох прошел курс радио- и гормональной терапии. В июле прошлого года он отошел от дел по состоянию здоровья.

В марте 2019 года журнал Forbes поставил Дэвида Коха на 11-е место в своем рейтинге самых богатых людей в мире. Его состояние на тот момент оценивалось в 50,5 миллиарда долларов. В день смерти бизнесмена его капитал равнялся 42,4 миллиарда долларов.

Вместе со своим старшим братом Чарльзом Дэвид владел компанией Koch Industries, которая была основана в 1940 году. Именно Кохи превратили ее в один из мировых гигантов. Деловые интересы братьев охватывают энергетическую отрасль, производство химикатов, асфальта, пластика, бензина, природного газа, сельское хозяйство и даже выпуск туалетной бумаги.

В середине августа 2019 года Bloomberg опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых семей в мире. Чарльз и Дэвид Кохи заняли в нем третье место. Их общий капитал оценили в 125 миллиардов долларов!

У Дэвида остались жена и трое детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер