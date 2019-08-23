24.98 / 25.24 27.59 / 28.01
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Британская газета The Guardian попала в скандал, назвав Крым российским

16:50 23 августа 2019 24
Скриншот публикации британской газеты
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 22 августа, британская газета The Guardian опубликовала в рубрике «Лучшие фото четверга» снимок, сделанный в Судаке на проходящем там 5-м фестивале искусств «Таврида». Фотографию сопровождала подпись, начинавшаяся со слов Crimea, Russia, что означает «Крым, Россия».

В соцсетях сразу же обратили на это внимание и подвергли издание резкой критике. Получается, что The Guardian признала аннексию Крыма Россией.

Руководство газеты попыталось решить возникшую проблему малой кровью — подпись к фотографии изменили, убрав слово Russia. Однако и такой вариант вызывает много вопросов к позиции газеты. Использование слова «Крым» без уточнения говорит о том, что The Guardian сомневается в принадлежности полуострова. И это особенно режет глаз в канун Дня независимости Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер