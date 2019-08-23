Британская газета The Guardian попала в скандал, назвав Крым российским

Мир

В четверг, 22 августа, британская газета The Guardian опубликовала в рубрике «Лучшие фото четверга» снимок, сделанный в Судаке на проходящем там 5-м фестивале искусств «Таврида». Фотографию сопровождала подпись, начинавшаяся со слов Crimea, Russia, что означает «Крым, Россия».

В соцсетях сразу же обратили на это внимание и подвергли издание резкой критике. Получается, что The Guardian признала аннексию Крыма Россией.

Руководство газеты попыталось решить возникшую проблему малой кровью — подпись к фотографии изменили, убрав слово Russia. Однако и такой вариант вызывает много вопросов к позиции газеты. Использование слова «Крым» без уточнения говорит о том, что The Guardian сомневается в принадлежности полуострова. И это особенно режет глаз в канун Дня независимости Украины.

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